A hispánok 2021 előtt 2011-ben tudtak nyerni, akkor éppen a mieinket legyőzve, azaz a döntőbe jutással beállítottuk legjobb eredményünket, két éve pedig bronzérmes lett a válogatott.

„Bármilyen érem nagy dolog egy világeseményen, a külföldi csapatokon is láthatjuk az örömet és büszkeséget, amikor dobogóra állnak. Kiegyensúlyozott a mezőny, ez nem minden tornán van így, de itt a legjobb hatban tényleg bármi lehet. A napi forma dönthet, mi persze azon leszünk, hogy világbajnokok legyünk” – fogalmazott a rajt előtt Benczur Márton kapitány, akinek minden vágya így teljesüljön.

Kardos Laura és Sümegi Nóra képviselte a csapatban dunaújvárosi klubot

Forrás: DFVE

Addig persze nem vezetett könnyű út, a csoportkör nyitányán ötméteresekkel kikapott a csapat az olaszoktól, aztán legyőzte az Egyesült Államokat és Izraelt, így a négyes élén végzett. A negyeddöntőben 21-3 ütötték ki Új-Zélandot, a csütörtöki elődöntőben pedig visszavágtak 10-9-es sikerükkel az olaszoknak.

„Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó...” – énekelte a csapat a péntek esti döntőre igyekezve a Tankcsapda egyik ikonikus számának sorait, hogy aztán két órával később valóban ez történjen, mindenütt hírré kürtöljék a nagy sikerüket.

Spanyolország–Magyarország 10–13 (3-5, 3-3, 2-4, 2-1)

A meccs elejétől koncentráltan játszott az együttes, a csapatkapitány Szegedi előbb ötméteresből, majd akcióból szerzett gólt, és onnantól már nem adta ki a vezetést a kezéből válogatott. Az első negyedben Sümegi Nóra is betalált emberelőnyből, majd szintén fórból már ő növelte háromra a magyarok előnyét. A harmadik negyedben szinte minden összejött a magyar lányoknak, és zsinórban négy gólt szerezva hatra nőtt az előny, 12–6, ami óriási teljesítmény egy világbajnoki döntőben. Persze, a spanyolok nem adták fel, dobtak háromat is egymás után, de a végén okosan őrizte előnyét a gárda, hogy a végén aztán örömkönnyek és hatalmas üdvivalgás közepette ugorjanak be a medencébe a szakmai stábbal együtt ünnepelni.

Benzur Márton így értékelt a Magyar Vízilabda Szövetség honlapjának: „Csak köszönetet tudok mondani a lányoknak, ilyen csapat nem sok létezik a sportban! Nagyon régóta edzősködöm, de egyszerűen ilyen csapatot nagyon-nagyon ritkán látni, és most nem arra gondolok, hogy miként támadunk vagy védekezünk. Tényleg, csak a köszönet hangján tudok feléjük szólni, mert továbbra is azt mondom, hogy övék az érdem. Hihetetlenül büszke vagyok rájuk és elképesztően jó érzés látni az örömüket. Az egy dolog, hogy megérdemelték, de nem érdem szerint osztják az érmeket, hanem el kell venni, és ők elvették. Nagyon köszönjük a szövetségnek, a stábomnak és a szurkolóknak, azt hiszem, ez egy szép nap a magyar vízilabdának.”

A csapat: Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Fekete Flóra, Golopencza Nóra, Golopencza Szonja,Hajdú Kata, Irmes Rozália, Kardos Laura, Kóka Zelma, Mácsai Eszter, Neszmély Boglárka, Sümegi Nóra, Szegedi Panni, Tiba Panna, Varró Eszter.

Fotó: waterpolo.hu

A stáb: Benczur Márton szövetségi edző, Almási-Szabó Marcella, Béres Gergely, Biros Péter, Csapliczky Zsolt, Dr. Golopencza Péter, Kardos Krisztina, Nagy Péter, Tóth Andrea.

A nagyszerű szakmai stáb, az első sorban balról harmadik a DFVE edzője, Kardos Krisztina. Mögötte a sikerkapitány, Benczur Márton

Fotó: waterpolo.hu

Kardos Laura egyébként idén már egy Európa-bajnoki címet is bezsebelhetett, miután a dunaújvárosi klubból Kardos Dominika és Eikel Anna társaságában megnyerték az U17-es kontinenstornát.

Ezzel a sikerrel óriási, egyedülálló sorozatot zárt a magyar vízilabdázás 2023-ban, ugyanis ez volt az ötödik aranyérmünk. A férfi válogatott világbajnok lett, aztán győzött mindkét nem U20-as válogatottja a vb-n, továbbá Európa-bajnokként tért haza az U17-es női és az U15-ös férficsapat. Ilyenre még soha, senki sem volt képes a vízilabda történetében.