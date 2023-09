A 32 nemzet tornászait felvonultató verseny selejtezői során kiderült, hogy szombaton és vasárnap minden fináléban lesz magyar induló. A nőknél Czifra Bettina Lili (DKSE) három szeren is érdekelt lesz a folytatásban - közölte a Magyar Torna Szövetség. Felemáskorláton, talajon és gerendán is kvalifikálta magát a legjobbak közé. Székely Zója felemáskorláton, Mayer Gréta (DKSE) pedig ugráson lépett tovább a selejtezőből. A férfiaknál Mészáros Krisztofer lesz az, aki háromszor döntőzhet Szombathelyen. A talaj mellett lólengésben és korláton mutathatja be gyakorlatát a legjobbak között. További magyar finalisták: Molnár Botond (talaj, ugrás), Kiss Balázs (gyűrű, lólengés), Balázs Krisztián (korlát, nyújtó).

Czifra Lili érthetően bizakodóan nyilatkozott a selejtezők után: "Legalább ilyen sikeres folytatásban bízom a döntőkben, természetesen javítani is szeretnék. Jó itt versenyezni!"

Mayer Gréta a szombathelyi közönséget is dicsérte: "Az ugrásom jól sikerült, nagyon készülök a fináléra. Bízom benne, hogy még fokozódni fog a hangulat az arénában, de összességében semmi panaszunk nem lehet, mert nagyszerű a szombathelyi közönség."

Fotó: Jozsef Freschli

A döntők lebonyolítása:

Szombat (15.00-17.45)

Nők – ugrás, felemáskorlát

Férfiak – talaj, lólengés, gyűrű

Vasárnap (15.00-17.45)

Nők – gerenda, talaj

Férfiak – ugrás, korlát, nyújtó