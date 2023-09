Az első fordulóban, szombaton rögtön a címvédővel kezdett az Angels.

Angels Dunaújváros – Villach Lady Hawsk 0-8 (0-5, 0-3, 0-0)

Angels: Balogh B. (Phillipson) – Cselényi, Bátyi, Vincze, Göksal, Ilisz, Borda, Szabó B., Schneider, Balogh B., Sárvári, Sághy, Tőkési, Juhász-Berencsi, Jónás T., Jónás L. Vezetőedző: Láng Zoltán

A Villach gólszerzői: Miljone L. 4, Dauböck L 2, Gentilini S. 1, Picka V. 1.

Az első játékrészben mindkét csapat 12-12 alkalommal vette célba ellenfele kapuját, ám a címvédő jóval hatékonyabban használta ki lehetőségeit, az osztrákok öt alkalommal is eredményesek voltak. A második harmadban továbbra is becsülettel próbálkozott az Angels, ám a Villach tovább növelte előnyét (8-0). A záró etap kiegyenlített játékot hozott, azonban számos helyzet ellenére az Angyalok nem tudták bevenni a hibátlan teljesítő Lipautz ketrecét. A Villach vasárnap a Ferencváros otthonában is könnyed győzelmet aratott (4-7).

Vasárnap a linzi Jégmacskák ellen javíthattak az Angyalok

A Villach ellen is becsülettel próbálkoztak az Angyalok

Fotó: Ihász Martin

Angels Dunaújváros – IceCats Linz 4-3 (1-1, 3-1, 0-1)

Angels: Balogh B. (Phillipson) – Cselényi 1 (1), Bátyi 2, Vincze, Göksal, Ilisz, Borda, Szabó B., Schneider, Balogh B., Sárvári, Sághy 1 (2), Tőkési, Barna, Jónás T. (1), Jónás L. Vezetőedző: Láng Zoltán.

A Linz gólszerzői: Stadlberger M., Bayer C., Jobst L.

A vendégek szerezték vezetést a 9. percben Stadlberger révén, szűk másfél perc múlva egy szép akció végén Cselényi egyenlített, ezzel megszerezve az első újvárosi gólt a DEBL-ben. A középső harmad gyors gólváltással indult. Bátyi góljával már a házigazdáké volt az előny, ám alig hét másodperc elteltével Bayer 2-2-re alakította a mérkőzés állását. A harmad hajráját megnyomták Láng Zoltán tanítványai előbb Sághy, majd ismét Bátyi Boróka volt eredményes (4-2). Az utolsó felvonásban, az 50. percben Jobst révén faragott hátrányából a Linz, amely a végjátékra kapusát is lehozta, ám az Angels kiválóan védekezett, így megszerezte első sikerét is az osztrák bázisú bajnokságban. A dunaújvárosiak szeptember 23-án a szlovén Maribor együttesét fogadják majd a DEBL alapszakaszának 3. fordulójában.