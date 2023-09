Ellentmondást nem tűrően kezdett a Kohász, amely 7. percre, Horvát Anna góljával már 6-1-re is meglépett. Uralták a meccset a hazaiak, támadásban és védekezésben is dinamikusan kézilabdáztak. Csáki Zsófi találatával már hattal ment a DKKA. Innen kezdtek el kapszkodni a vendégek, akik az első játékrész második felében egyre inkább megtalálták játékukat és a szünetre feljöttek mínusz két gólra (17–15).

A második harminc perc már minden tekintetben a megyei derbik parázs hangulatát hozta. A Fehérvár a 39. percben 21-21-nél ért utol a Kohászt, sőt egy alkalommal (24–25) a vezetést is átvette az Alba. 31-31-ig fordulatokban gazdag játékot láthatott a közönség, felváltva estek a gólok. A végjátékban azonban a házigazda kézilabdázott eredményesebben, így 35–33-ra Rapatyi Tamás tanítványai örülhettek a találkozó végén.

Horváth Roland, a Fehérvár edzője: – Fordulatos találkozón vagyunk túl. Saját magunkban kell keresnünk a hibát, hogy miért is veszítettünk. Szalai Babett gyakorlatilag egymaga vert meg minket. Az ő rutinja döntőnek bizonyult. Sok sikert kívánok a folytatásban a dunaújvárosiaknak.

Rapatyi Tamás, a Kohász szakvezetője: – Gratulálok a játékosaimnak, igazi csapatmunkát láthattunk tőlük. Jól kezdtünk védekezésben és támadásban is, ezt követően akadtak problémáink, ám sikerült stabilizálni a játékunkat és visszavenni a vezetést a Fehérvártól. Örömteli volt, hogy végig átgondoltan támadtunk, a helyzetkihasználás terén is sokat léptünk előre az előző fordulóhoz képest. Nagyon fontos két pontot szereztünk.

Szalai Babett, a DKKA játékosa: - Boldogok vagyok és örülök, hogy a Ferencváros elleni mérkőzés után sikerült rendeznünk a sorokat. Amikor a második félidőben az Alba átvette a vezetést, akkor is hittünk a győzelemben. Egy emberként küzdöttünk végig. Építkezünk tovább, ez a siker jó alapként szolgálhat a további munkához.