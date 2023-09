Nagykarácsony– Előszállás 3–1 (0–0)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács (Demeter 75.), Szabó, Mohácsi, Jákli (Horváth Zs. 73.), Horváth B., Éliás, Gráczer, Gábris (Szabó M. 84.).

Előszállás: Nagy – Kovalov­szky, Nyári, Béres, Garbacz (Németh F. 63.), Horváth, Felföldi (Csuka 74.), Mekota, Németh L. (Horváth K. 77.), Bozsoki (Szalai 60.), Felker (Feichardt 74.).

Szurkolói Eldorádónak is nevezhetnénk a szomszédvári rangadókat, most is szép sok néző figyelte a pályán történteket. Az első félidő első tíz percében erős hazai nyomást kellett a vendégeknek semlegesíteni. Rengeteg szöglet és a támadások hárítása adott munkát Masinka Csaba csapatának. Mellette azért az Előszállásnak is voltak helyzetei, de szünetig ezekből nem született gól.

A pihenőt követően a 48. percben a vendégek jutottak vezetéshez Béres révén. Utána egy percre újabb óriási helyzet adódott az előszállási csapat előtt, de ezt kivédte a hazai hálóőr, a kipattanót pedig kapufára lőtték. A következő támadásnál az előszállási védő menteni akart, de a saját kapuban kötött ki a labda, 1–1. Az 55. percben is folytatódott a vendégek pechsorozata, mert egy védőn megpattanó labdából újabb gólt szerzett a Nagykarácsony. A harmadik gól is hasonlóan született, ezúttal Mekotán pattant meg a lövés, beállítva a végeredményt.

Masinka Csaba: – Sajnos nem vagyunk olyan jók, mint eddig. Meghatározó játékosok hiányoznak, így góllövő nélkül nehéz eredményt elérni. A problémák ellenére szeretnénk a középmezőnyben végezni, reméljük szerencsénk is lesz.

Sárszentmihály–Nagyvenyim 2–5 (1–2)

Nagyvenyim: Gacs - Fekete, Princz, Furuglyás, Slett, Ráthgéber (Bozár 89.), Szalai (Gászler F. 82.), Kovács D. (Tóth 72.), Cislo, Kővári, Balogh.

Gólszerző: Gacs (öngól 11.), Gurdon (79.), illetve Ráthgéber (26., 85.), Princz (38.), Truszek (öngól 50.), Fekete (67.).

Gászler Ferenc, Nagyvenyim: – Egy korai szerencsés találattal vezetést szerzett a Sárszentmihály, de már az első félidőben sikerült a fordítás. A mérkőzést megérdemelten nyerte a csapat, és a nagy távolság ellenére is sok néző kísért el minket. A hazaérkezés után jó hangulatú csapatbuli következett!

A Nagyvenyim idegenben is győzni tudott

Fotó: Horváth László

Sárosd II.–Baracs 2–2 (0–1)

Baracs: Vaszócsik - Prókai, Áldott (Killer 76.), Szurma, Deli (Nagy D. 88.), Badi, Dobrovitz, Hepp, Nagy E. (Huber 56.), Kiss, Palkó.

Gólszerző: Vida (50.), Hanzli (92.), illetve Kiss (30.), Huber (77.).

Körmendi Zsolt, Baracs: – A mérkőzés képét nézve igazságos döntetlen született. A második félidőben nagyon gyengén játszottunk, mondjuk ennek ellenére találtunk egy gólt. Sajnos a hosszabbításban nem voltunk elég rutinosak, hogy nyerjünk.

További eredmények: Besnyő – Seregélyes 4-2, Beloiannisz – Aba Sárvíz 2-2, Polgárdi - Káloz 7-1, az Adony szabadnapos volt.