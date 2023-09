A pályaválasztói jog felcserélése miatt a DKKA utazott Debrecenbe a negyedik fordulóban, s az volt a célja Rapatyi Tamás együttesének, hogy igyekezzen megnehezíteni a hazaiak dolgát, illetve gyakorolni támadásban és védekezésben azokat az elemeket, amivel eredményesek tudnak lenni. S talán ezzel is egyfajta ajándékot adni a vendégek kispadján a szerdán 40. születésnapját ünneplő Bulath Anita számára.

DVSC–DKKA 31-19 (16-7)

DVSC: Bartulovic - Costa, Hámori 3, Vámos p. 2, Jovovity 5, Petrus 4. Csere: Joelle (kapus), Johansson 1, Füzi-Tóvizi 1, Grosch 4, Töpfner 2 (2), Planéta, Kácsor 3, Haggerty, Vámos M. 2, Csernyánszki 4,

DKKA: Wéninger – Bouti, Trawczynska 1 (1), Horváth P. 2, Nick, Paróczy 4, Sallai 3. Csere: Oguntoye (kapus), Szalai 1, Moreno, Horváth A. 1, Bouti, Agócs 1, Borgyos 2, Lakatos, Csáki 2, Gajdos 2. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Hétméteresek: 2/2, illetve 2/1.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc.

A hazaiaknál először állt a kapuba volt csapata ellen Bartulovic, aki az idény végén távozott Debrecenbe, s ott volt még ismerős névként az újvárosi nevelésű Grosch és a magyarországi pályafutását a Kohászban kezdő Jovovity. S ha már rajt, ugyan két, majd többször három góllal is vezetett már a Loki, a 11. percben 6-3 volt az állás, de feljavult a DKKA játéka, Sallai, Horváth Anna és Paróczy találataira csak Petrus tudott válaszolni, és Wéninger is bemutatott egy védést. 7-6-nál egy újabb hárítása után már az egyenlítésért támadhattak a vendégek, azonban Bartulovic is a helyén volt és fogta Csáki kísérletét. Ezt követően érthetetlen módon teljesen leblokkolt a Kohász, semmi nem jött össze, kihagyott helyzet, technikai hiba, kapufa újvárosi oldalon, ezzel szemben a Debrecen berámolt három gólt. 10-6-nál Rapatyi Tamás időt kért, de ezzel sem sikerült kizökkenteni a csapatot a rossz periódusból, a 23. percre már 12-6 volt az állás, a DKKA gólcsendjét tizenegy perc után végre Csáki törte meg, de a félidő hátralévő részében megint jöttek a hibák, kihagyott lehetőségek, a Loki pedig még négyet rámolt az eredmény közé.

Paróczy Sára volt a Kohász legeredményesebbje négy találatával

Fotó: Laczkó Izabella

Reméltük, a pihenő jót tesz a csapatnak, azonban a folytatás eleje is a Debrecené volt, Jovovity, Csernyánszki és Vámos M. is betalált a kapuba érkező Oguntoyénak, amire nem jött válasz, 19-7 a 35. percben. Csak megrázta magát a csapat, Sallai, Agócs és Paróczy szintén egy 3-0-val felelt a hazaiaknak (19-10), persze ez ekkor csak az eredmény szorosabbá tételéhez volt jó, a győzelem kérdése már eldőlt. A hajrában mindkét oldalon sokat hibáztak a felek, inkább küzdelmes, mint szép volt a játék, amely során a DVSC kapujában Bartulovic tovább folytatta remeklését, aki végül 49 százalékos hatékonysággal zárt. Szilágyi Zoltán nagy előnyük tudatában pihentetni tudta kulcsembereit, de még így kicsit növelni tudta előnyét együttese, amely magabiztos győzelmet aratott.

Szilágyi Zoltán: – Először is szeretném megköszönni a Dunaújvárosnak, amiért itt játszhattunk és nem kellett utaznunk. A védekezésünkkel elégedett lehetek, persze akadtak hibáink, de az alapelvek működtek. A lerohanásunk sem volt rossz, bár azért sok volt ebben a technikai hibánk. A huszadik perc után kezdett nyílni az olló, utána egyértelműen a kezünkben tartottuk a mérkőzést. Örülök, hogy tudtam forgatni a csapatot, azok is több lehetőséget kaptak, akik korábban kevesebbet.

Rapatyi Tamás: – Megvoltak a céljaink erre a mérkőzésre támadásban és védekezésben, az első félidőben húsz percig ezek közül sokat teljesítettünk. Utána jött egy hullámvölgy, elveszettük a fonalat, de pozitívum, hogy a másodikban rendezni tudtuk a sorainkat valamilyen szinten. A védekezésünkkel elégedett vagyok, nagyon előremutató volt az a játék, amit a későbbiekben használni tudunk. A támadójátékunk az bátortalanná vált a szünet után, főleg a nyitott védekezés ellen, ebben több lehetőség volt. Dolgozni kell azon, hogy ezt is gördülékenyebben meg tudjuk oldani.

Nick Viktória: – Tudtuk, hogy a Debrecen jobb csapat nálunk, nagyon gyorsan hozzák át a labdát. Lehetett volna bennünk kicsit nagyobb tartás és ezekből a könnyű gólokból kevesebbet kapni. Támadásban néha türelmetlenek voltunk, nem mindig tartottuk be azt a taktikát, amit megbeszéltünk.

Gabrijela Bartulovic: – Nehéz meccs volt a számomra azért, mert először játszottam volt csapatom ellen. Mivel a védekezés remekül működött előttem, így nekem is könnyebb dolgom volt és a találkozó is azzá vált. Úgy gondolom, megfelelő volt a hétvégi Bajnokok Ligája találkozóra való felkészülésre ez a hatvan perc.