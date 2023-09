Az egyedülálló seregszemlén negyvenhat magyar, tizenegy külföldi klub közel nyolcszáz sportolója versengett kajak-kenu, SUP és sárkányhajó szakágban a legkisebbektől a felnőttekig, továbbá közel háromszáz iskolás indult a sulisárkány viadalokon. A DKSE élversenyzőinek ugyan a szezonja már véget ért, de a felnőttek is természetesen elindultak a megmérettetésen, ahol rajthoz állt az olasz kenus, Nicolai Craciun is, aki idén szerzett világbajnoki címet.

A dunaújvárosi klub kiválóan szerepelt, hiszen a ponttáblázat alapján fölényesen megnyerte a klubok közötti rangsort 473 ponttal, mögöttük a spanyol Sueca végzett 288-cal.

Az érmeket tekintve pedig a Szekszárd mögött a második helyen zártak, tizenegy arany-, húsz ezüst- és tíz bronz­éremmel.

Fotó: LI

A DKSE dobogós eredményei.

C-1 férfi 500 m 19+ korosztály: 2. Hajdu Jonatán, 3. Slihoczki Ádám. K-1 női 500 19+: 2. Szellák Szabina. C-1 férfi 500 m U17-18: 1. Tóth Bence, 2. Varga Gábor, 3. Slihoczki Dániel. C-1 férfi 500 m U15-16: 3. Dohárszki Ábel. K-1 női U13-14: 1. Katona Sára, 2. Bebők Lara, 3. Blényesi Réka. C-1 női 500 U13-14: 2. Csernák Lilien.

Fotó: LI

TC-4 500 mix U10-12: 2. Abughaush Nesta, Erdős Kata, Gerzsenyi Dániel, Gerzsenyi Bence. K-2 férfi 500 U17-18: 2. Kobzos Keán, Katona Benedek. C-2 férfi 500 U17-18: 1. Varga Gábor, Tóth Bence, 2. Kiss Levente, Dohárszki Ábel, 3. Slihoczki Dániel, Csernák Attila.

Fotó: LI

C-1 férfi 200 U17-18: 1. Tóth Bence, 2. Varga Gábor, 3. Kiss Levente. K-1 női 200 U15-16: 1. Katona Sára. C-1 férfi 200 19+: 2. Hajdu Jonatán. K-1 női 200 19+: 2. Szellák Szabina. C-2 férfi 200 U17-18: 1. Varga Gábor, Tóth Bence, 2. Kiss Levente, Dohárszki Ábel. K-1 női 2000 m 19+: 2. Szellák Szabina. MK-1 női 2000 U12: 2. Bebők Kitti. C-1 férfi 2000 19+: 2. Slihoczki Ádám.

Fotó: LI

C-1 férfi 2000 U17-18: 1. Varga Gábor, 2. Tóth Bence, 3. Slihoczki Dániel. C-1 női 2000 U13-14: 2. Csernák Lilien. K-1 női 2000 U13-14 döntő I.: 1. Bebők Lara, 2. Blényesi Réka. II. döntő: 1. Katona Sára, 3. Mészáros Enikő. C-1 férfi 2000 U15-16: 2. Dohárszki Ábel.

Fotó: LI

K-1 női 200 váltó U15-16: 1. Dolezsál Zsófia, Szilasi Tímea. C-1 férfi 200 váltó U15-16: 3. Csernák Attila, Dohár­szki Ábel, Györkő Huba. MK-1 férfi váltó 200 U10-11: 3. Dencsik-Fuchs Heimdall, Kovács Dusán, Lázár Viktor. MK-1 női váltó 200 U12: 1. Csizmadia Kira, Molnár Linda, Vincze Fanni. Sárkányhajó S-20 mixed 500 19+: 2. DKSE.

Pető Zsolt szakosztályelnök és főszervező a pontverseny győzteseként állhatott a dobogó tetejére Fotó: LI

Alaposan kitettek magukért a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület fiataljai is, a kisváros klubja az éremtábla hetedik, a ponttábla tizenegyedik helyen végzett.

A DKKE dobogós eredményei: C-2 férfi 200 U15-16: 2. Ihász Bálint, Boros Máté. MC-1 férfi 2000 U10-11: 1. Bakcsi Zalán, 3. Viczai János. MC-1 női 2000 U10-11: 1. Futó Dorka. MC-1 férfi 2000 U12: 2. Lajkó Ferenc. MC-1 női 2000 U12: 1. Nikl Rebeka. TC-4 férfi 2000 U10-12: 1. Nagy Gábor, Paréj Milán, Vörös Patrik, Szászvári Dániel. MC-1 férfi váltó 200: 1. Bakcsi Zalán, Viczai János, Lajkó Ferenc.