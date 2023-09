A legutóbbi fordulóban megszerezte első szezonbeli győzelmét a Dunaújváros FC együttese, ami után nem biztos, hogy jól jött számukra a Magyar Kupa harmadik fordulója miatti szünet.

A fővárosi kék-fehérek legyőzése azonban így sem tűnik megoldhatatlan feladatnak, hiszen a vendéglátók csupán egy ponttal gyűjtöttek többet eddig ebben a szezonban, mint a DFC. Igaz, az előző körben csupán a hajrában kapott találattal kaptak ki a tavalyi bajnok Iváncsa KSE otthonában. Az MTK összeállításából biztosan hiányzik majd Molnár Kevin, akit az előző körben második sárga lapja után kiállított a játékvezető.

Az FC Dunaföldvár csapata a múlt héten kiélezett csatában jutott tovább a Magyar Kupa negyedik körébe, ahol hazai pályán az NB II-es Nyíregyházi Spartacus lesz majd az ellenfelük. A hétvégén azonban a bajnokságra kell koncentrálni a földváriaknak. Ellenfelük a szintén újonc Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, akik eddigi hét fordulóban tíz pontot gyűjtöttek. Csupán a Szentlőrinc otthonában szenvedtek szoros vereséget, a többi összecsapáson nem maradtak pont nélkül. A gárdonyiak erőssége a támadójáték, hiszen az eddigi mérkőzéseken húsz alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. Igaz, a védelmük is „gólerős”, amit a tizenkét kapott találat igazol. A vendégek keretébe ezúttal nem kerül be a kiállítás miatti eltiltását töltő Klauz Máté.