A FEHA19 kezdte jobban a mérkőzést, Tóth Károly Balázst hamar megdolgoztatták. A dunaújvárosi hálóőrnek az első percekben többször is játékba kellett avatkoznia. A vezetést mégis a dunaújvárosiak szerezték meg: egy védelmi hiba után Lorraine fonákkal helyezett a bal felső sarokba a 6. percben. Nem kellett sokat várni (8. perc) a DAB újabb találatára, ekkor egy kipattanót Dostálek helyezett Márkus kapujába. A kétgólos előnye tudatában a DAB egyre jobban átvette az irányítást, de igazán jó játékot nem láthattak a nézők. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy mindkét oldalon több bosszantó technikai hibát vétettek a játékosok. A hajrában mindkét oldalon volt egy-egy kiállítás, de az eredmény nem változott.

A második játékrészt nagyobb lendülettel kezdték a csapatok, mint az elsőt. A DAB egy kicsit beszorult, Lérántot fogásért ki is állították, de gól nem született a FEHA19 előnyéből. A 29. percben azután Hadzinikolic felfűzte a fehérvári védelmet úgy, hogy közben egy kötényt is kiosztott, majd a kapu bal alsó sarkába lőtt (0–3). Az Acélbikák okosan, magabiztosan jégkorongoztak, azonban egy kettős emberhátrány megtörte a lendületüket. Egy perc harmincnyolc másodpercig játszottak a felek öt a háromban. A DAB azonban önfeláldozóan, és ami még fontosabb, rendkívül fegyelmezetten védekezett, ezért az eredmény nem változott. Sőt, miután kiegészültek a dunaújvárosiak, egyenlő létszám mellett felálltak a hazai harmadban, aminek gyorsan két szerzett gól lett az eredménye. Elomaa úgy tett, mintha megkerülné a fehérvári kaput, azonban a kapu mögül fonákkal visszajátszott Somogyi Balázsnak, aki nem hibázott a 39. percben. Ötvenhét másodperc telt el, amikor Silenpaa is feliratkozott a góllövőlistára (0–5).

A szünetben a székesfehérváriak kapust cseréltek, Márkust Melnicsuk váltotta a háló előtt. Sokáig azonban ő sem maradt „szűz”, két perc sem telt el a befejező harmadból, amikor Szalma felavatta (0–6). Ekkor valószínűsíteni lehetett, a lényegi dolgok eldőltek, hiszen arra igen ritkán van példa, hogy ilyen hátrányból egy csapat fordítson. Arról nem is beszélve, a játék képét tekintve erre reálisan nem lehetett gondolni. Tóth az 52. percig shout-outra állt, vagyis elérhető közelségben volt ahhoz, hogy kapott gól nélkül hozza le a mérkőzést. Azonban a DAB egy kicsit elkényelmesedett a hatgólos előnye tudatában, és két perc alatt két gólt kapott. Az Acélbikák a hátralévő időben már nem engedték, hogy ellenfelük tovább csökkentse hátrányát, így maradt a 2–6-os végeredmény.

A DAB összeszedett játékot mutatott, és a hét elvesztett felkészülési mérkőzés után a legjobb pillanatban, a bajnoki rajton szerezte meg az első győzelmét a szezonban.

A DAB következő meccsét hazai pályán vívja, október elsején, vasárnap 18 órakor a DVTK Jegesmedvéket fogadja.