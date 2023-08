A DAB hokisai a HK Indian Ziar Nad Hronom előtt a szintén szlovák első osztályú HK Topolcany vendégei voltak, és akkor is 4-2-es vereséget szenvedtek. Hasonlóság még az is, hogy mindkét találkozón egy 0-3-as harmad pecsételte meg az Acélbikák sorsát. Annyi a különbség, hogy Nagytopolcsányban a befejező, míg most a középső harmad végződött háromgólos vereséggel a DAB számára.

A délutáni találkozón az első játékrész után még a dunaújvárosiak vezettek Svars gólja révén. Ezután azonban négy hazai találat született, amire csak Sysak válaszolt az 58. percben, ez pedig kevés volt még a pontszerzéshez is.

HK Indian Ziar Nad Hronom DAB 4-2 (0-1, 3-0, 1-1)

DAB: Tóth (Ferreira) – Meirs, Maarnela, Somogyi, Nemes, Szalma – Svars 1 (1), Sysak (1), Hadzinikolic, Silanpää, Dézsi – Belicenka, Strenk, Pinczés, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.