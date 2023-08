A MÁV Előre SC-Foxconn férfi röplabda csapata újabb nagyágyú szerződtetését jelentette be. A válogatottnál is számításba vett, dunaújvárosi születésű és nevelésű Tomanóczy Bálint is a kék-fehéreknél folytatja ígéretes pályafutását - írta társoldalunk, a feol.hu. A center neve jól cseng röplabdás berkekben, hiszen igazi „röpis” család sarja. Nagyapja, id. Tomanóczy Tibor NB I-es játékos, játékvezető, és klubvezető volt, édesapja, Tomanóczy Tibor a kilencvenes években többször volt az Év Röplabdázója, sokszoros válogatott, jelenleg a DKSE szakmai vezetője, másrészt pedig a Pénzügyőr SE-től érkező játékos már idejekorán bemutatkozhatott a legjobbak között.

A 21 esztendős, 203 cm magas Tomanóczy Dunaújvárosban kezdte pályafutását, majd szerepelt a Kecskemét és a Pénzügyőr színeiben. 2021-ben a legjobb utánpótláskorú játékosnak választották, és ebben az évben játszott először a felnőtt nemzeti csapatban is. Tagja volt a 2023. évi „ezüst” Európa-ligában második helyezett magyar férfi röplabda-válogatottnak, de nyert korábban Magyar Kupát is klubszinten.