A gyorsasági szak­ágban Magyarország tizen­nyolc kvótát szerezhet Duisburgban.

Fontos kiemelni, attól, hogy az adott versenyző ezt megszerzi, még nem automatikus az ő indulása az adott számban, arról majd a 2024-es hazai válogatók fognak dönteni.

Egy versenyző pedig csak egyetlen kvótát szerezhet, duplázásra nincs lehetőség.

A DKSE sportolói két számban lesznek érdekeltek, Hajdu Takács Kincsővel indul az ötszáz mix párosban, aminek csütörtökön lesz az előfutama, majd Jonatán Slihoczkival egyetemben szombaton a kenu négyes fél kilométeres döntőjében térdel hajóba Koczkás Dávid és Hodován Dávid társaságában.

A fiúkat már a helyszínen érte el lapunk, miután végeztek az egyik délutáni edzéssel.

– Mindenkinek nagy dolog egy vb-n indulni, ami attól sem kisebb a számomra, hogy nem olimpiai távon szerepelhetek. Nagyon örülök a négyesnek, jó kis csapatot alkotunk – kezdte Slihoczki Ádám. Megjegyezte, aki az egyes és páros válogatókat megnyeri, viheti ezeket, a mögöttük végzők közül alakítják ki a kvartetteket.

– Ezen a szinten nincs azzal probléma, hogy be kell térdelni a négyesbe, mindannyian mentünk már csapathajóban, kicsit kell csak másként evezni, de az elmúlt hat hétben nagyon sokat készültünk együtt.

Végre egy olyan egység, amelyik rengeteg pályát tudott menni a vb előtt, éppen ezért bizakodva, nagyon várjuk a futamot, s persze a DKSE-nek jó, hogy mi alkotjuk a hajó felét.

Ami a célt illeti, egyértelműen a győzelmet tűztük ki. Biztató időket mentünk, szóval, mindenképpen úgy állunk hozzá, hogy meg szeretnénk nyerni. Ami a riválisokat illeti, megnéztük őket, rajtunk kívül három hajó tűnik erősnek, tehát kemény feladat lesz. Nem becsülünk le senkit, de meg sem ijedünk senkitől. Óriási lenne, ha egy aranyéremmel tudnám feltenni a koronát az idei szezonomra, főleg, hogy szerintem van már tizenöt éve, hogy magyar négyes nyert.

Hozzátette, természetesen szurkolnak a Fekete, Korisán­szky párosnak C-2 500-on, hogy szerezzék meg az olimpiai kvótát. Ezzel pedig megnyílik a lehetőség számukra is, hogy a jövő évi válogatókon harcba induljanak a párizsi szereplésért.

Hajdu Jonatán betegsége, és emiatti kényszerpihenője miatt került ki a kenu párosból, de azt mondja, ha már így alakult, sokkal felszabadultabban várja a világbajnokságot. Ugyanis most rajta nem lesz az a nagy teher, mint azokon a versenyzőkön, akik a kvótákért szállnak harcba.

– Én is úgy gondolom, hogy a négyesben nagyon jó az összhang, remélem, pénteken csendesebb vízen is tudjuk tesztelni majd a pályát, kisebb hullámok között, mert a kezdés előtt rengetegen voltak kint az edzéseken. Alapvetően nem jó, hogy ebben a számban nincsen előfutam, mert így nem lehet élesben kitapasztalni a dolgokat, például milyen viselkedése van az indítóbírónak, vagy berögzül a pálya a térlátás által, ami alapján jobban be lehet lőni, hogy hol vagy. Nekem azonban erre lesz lehetőségem ugye Kincsővel, és Koczkásnak is, aki megy még egyesben és elöl fog sztórkolni. Azaz csak a másik két fiúnak nem lesz ilyen tapasztalása – nyilatkozta.

Hajdu emlékeiben kutakodva elárulta, tizenegy esztendeje ment utoljára négyesben, a legelső nemzetközi versenyén, de szerinte sincs nagy különbség a páros és a kvartett között. Most mind a négyen olyanok, akik tudnak csapathajóban evezni, nem lesz probléma ennyi kihagyás után. Ami a mix kettőst illeti, Takáccsal keveset készültek csak, de akkor remek összhangban voltak. Mivel csütörtökön lesz előfutamuk, annak alapján lesz lehetőségük még javítani.

– Nem ismerem a mezőnyt, de otthon biztató időt mentünk, ennek alapján egy érmes helyre számítanék – mondta.

Jonatán szintén szurkol Feketééknek, kíváncsi rá, mire lesznek képesek, és semmi rossz érzés nincs benne amiatt, hogy nem ő térdelhet most abban a hajóban.