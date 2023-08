A rajt és cél vonala a vízi színházzal átellenben található kajakos bázis volt, több részletben innen rajtolt a kenukat, állószörföket, sárkányhajókat, és az outriggereket tartalmazó flotta. A célban a legjobbak érem és emléklapdíjazásban részesültek, mindenkinek kijárt az esemény hivatalos pólója, és a megszokott meleg ebéd sem maradhatott el.

Összesen 192 sportember, 21 kenu, 44 sup, 7 outrigger, 3 sárkányhajó, egy versenykenu és két páros kajak rajtolt el. A kenusoknak és bevállalósabb versenyzőknek a 21 km-es versenytávot a két, összesen 1,1 km-es szárazföldi átkelés is komolyan megnehezítette. A taktika nagyon komoly szerepet játszott a végső eredmények tekintetében. A másik lehetőség a kiszállás nélküli 12 km-es szakaszverseny volt.

A Dragon Steel SE versenyzői négy legénységben voltak érdekeltek. A dragon 4 kategóriában, Dragon Steel néven indított két férfi kenu csapatot, melyekkel komoly eredményeket zsebelhettek be. A körösi sárkányhajóban is volt evezősük és az outrigger-1 kategóriában is.

Végül dragon 4 kategóriában a Dragon Steel (Körmendi László, Tóth Gergely, Fischer Péter, Tomó Sándor) csapat nyert. A Dragon Steel B hajó kategóriája ezüstérmét harcolta ki (Illés Zsolt, Hováth Attila, Kótai Ferenc, Újvári Attila). A szarvasi 20-fős sárkányhajóval indulva, Tóth Edit elnök harmadik helyezett lett. Varga Béla egyéniben outriggerben indult, ahol a dobogóról éppen lecsúszva, 4. helyen futott be.