Az ellenfél csak tizenkét játékossal érkezett az európai túrájára, csütörtökön a Mosonmagyaróvár vendégei voltak, ahol tíz góllal kaptak ki. A Kohász egy kicsit különleges módon készült a találozóra, ugyanis a csapat csütörtökön meglátogatta a Baracsi úti arborétumot, ahol főzőverenyt rendeztek, a bográcsokban paprikáskrumpli, pörkölt, illetve chilis bab rotyogott, aztán a lányok főztjei meg is mérettek egymással a zsűri által. Pénteken pedig a csapat a dél-koreai ellenféllel, méghozzá nyitott kapus mérkőzésen.

DKKA-SK Sugar Gliders 34-30 (17-16)

DKKA: Oguntoye - Agócs 4, Trawczynska 6, Moreno 2, Nick 2, Bouti 2, Sallai 5. Csere: Wéninger 1, Bartók (kapusok), Borgyos 3, Lakatos 3, Csáki 2, Paróczy 1, Horváth A. 1, Krupják-Molnár 2, Gajdos, Kovács V.

Fotó: Laczkó Izabella

Ahogyan számítani lehet rá, rohanós stílusban kezdtek a dél-koreaiak, ami eleinte nem vezetett számukra eredményre, ellenben a Kohász három gólt is szerzett. Aztán elkezdték megtalálni az utat a vendégek a hazai kapuba, az 5. percre, emberhátrányban már egyre zárkóztak fel, 4-3. A következőkben megint a DKKA játszott pontosabban, de 8-4 után elég volt pár figyelmetlenség, és az ázsiai Bajnokok Ligája győztes megfelezte a különbséget. Aztán megint visszaállt a négygólós újvárosi előny, közben Rapatyi Tamás a belső hármast lecserélte, érkezett Csáki, Borgyos és Lakatos. A fürge lábú dél-koreaiak, ha már magasságban nem tudták felülmúlni a mieinket, akkor tempóval és feltolt védekezéssel próbálkoztak. Ezzel meg is zavarták ellenfelüket, többször sikerült labdát csenniük, amiből lerohanás gólokat szereztek. A félidő derekán, 10-8-nál hiába kért időt Rapatyi mester, nem sokkal később Soyeong egy újabb labdaszerzés után az egyenlítést ünnepelhette, 10-10. Majd a vezetést is átvette a Sugar, Krupják-Molnár hetest rontott, Minji több védést is bemutatott, ennek ellenére a szünetig a Kohász visszavette a vezetést.

Fotó: Laczkó Izabella

A fordulás után Sallai percei és góljai következtek, érkeztek a Csáki bombák, és Borgyos is szép gólokkal jelentkezett, miután a Kohász védekezése feszessé vált, illetve több labdát is szerzett a csapat, így 25-20, majd a 45. percre 28-21 lett az állás, amikor a vendégek edzője időkéréssel próbált rendet tenni övéinél. Persze, a rövid kispadjuk miatt már nem tudta annyit pihentetni a játékosait, így a nyitott védekezésük sem működött már olyan hatékonyan, az utolsó tíz percre 31-23-al fordultak a felek. Bartók több remek védéssel szállt be, azonban a támadásokba ekkor több hiba csúszott, a vendégek pedig egy percre nem adták fel, akik kihasználva ezeket, a kilenc gólig jutó Soejong vezérletével kozmetikázni tudtak az eredményen a lefújásig, Összességben hasznos találkozón van túl a Kohász, amelynek során ismét láthattunk nagyon szép megmozdulásokat, egyéni teljesítményeket és csapatjátékot, igaz, a játék hullámzott, de a ne feledjük el, a munka dandárjában van a csapat.

A következő edzőmeccs jövő héten kedden a Vác ellen lesz hazai pályán.