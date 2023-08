KK Grain Kft.-Mezőfalva – Tordas 2–2 (1–1)

Mezőfalva: Kovács – Rakonczai, Török, Tonka, Balogh, Németh, Németh, Morár, Villám, Kovács, Rózsahegyi. Cserék: Kis, Kovács, Antal, Csontos.

Tordas: Cseresnyés, Danis, Tolnai, Kovács, Horváth, Csizmarik, Dely, Szilágyi, Hernádi, Cservenka, Ilyés. Cserék: Somogyi, Balogh, Kovács, Somogyi, Somogyi, Deli, Posztobányi.

Gólszerzők: Morár Gábor, Németh László, illetve Horváth Benett, Somogyi Tibor.

Az első percekben labdabirtoklásban a vendégek jeleskedtek, de góllövő helyzetet főleg a hazaiak javára lehetett írni. Villám Balázs együttese a 9. percben Morár révén szerzett vezetést a tordasiakkal szemben. A kontra támadás során előnyhöz jutott Mezőfalva nem sokáig örülhetett, mert Horváth a 14. percben egyenlített egy bedobásból csúsztatott fejessel a játékos elé került labdával. A szünet után az 52. percben egy vendég labdavesztésből, szép visszatámadásból indult a mezőfalviak újabb gólszerző akciója. Tonka lőtt kapura, melyet oldalra ütött a kapus, ami így Németh elé pattant és ő nem hibázott (2–1). A 78. percig úgy tűnt, érik a meglepetés, de a tordasiak nem is olyan erősen meglőtt egyenlítő gólját a mezőfalvi védelem és a kapus is állva nézte. Arra nem mozdult senki. A kapus pedig takarásban volt. Végül 2–2-es eredménnyel zárult Mezőfalva Vármegyei I. osztályú bemutatkozása.

Villám Balázs, hazaiak mestere így értékelt – Elsősorban az a célunk, hogy az első osztályban benn tudjunk maradni. A mai meccsen jól játszottunk, és az időnként mezőfölényt mutató Tordassal fel tudtuk venni a versenyt. Még a győzelmet is megérdemeltük volna a helyzeteink alapján.

A 1. forduló további eredményei: Mór – Martonvásár 4–0, Enying – Ercsi Kinizsi 1–2, Csór – MÁV Előre FC Főnix 0–3, Maroshegy – Lajoskomárom 3–2, Bodajk – Mány-Bicske II. 0–0, Sárbogárd – Kápolnásnyék 4–0.