DKKA–Békéscsaba 37–29 (18–13)

DKKA: Wéninger – Agócs 2, Trawczynska 1, Nick 3, Borgyos 4, Moreno 2, Sallai 2. Csere: Bartók 1, Oguntoye (kapusok), Szalai 4, Horváth A. 3, Paróczi 6, Csáki 2, Bouti 1, Krupják-Molnár 5, Lakatos 1, Kovács, Gajdos.

Az előző találkozóhoz képest egy helyen módosult a Kohász kerete, Kövecses helyett az egyik új igazolás, Kovács Véda került be.

Wéninger hetes-védésével, majd Nick duplájával kezdődött a meccs, a 4. percben aztán már egyenlő volt az állás, majd nem sokkal később megint a Kohász ment kettővel. Nick újabb találata után a vendégek mestere 6–3-nál időt kért. A félidő derekán kapkodóvá vált a játék, a felek nagy rohanásba kezdtek, ami magával hozta a hibákat, meg Wéninger több védését is. 12–9-nél egy indítással robogott volna kapura Paróczi, azonban a vendégek irányítója, Román a labda megszerzése helyett kezét hátrafeszítve vitte földre a hazai játékost, amiért azonnali piros lapot kapott. Az emberelőnyből nem jött ki jól a Kohász, mert Trawczyn­ska kapufára dobta a szabálytalanságért járó hetest, az ellentámadásból meg csabai gól született. Az utolsó tíz percre feljavult a DKKA védekezése, a csereként beállt Oguntoye védései és jó indításai után könnyű gólokat szereztek a lányok, ezzel ötre növelve előnyüket a szünetre.

Borgyos Panna akcióban, nyolccal nyert csapata

Fotó: SzZsE

A folytatásban továbbra is a hazai csapat irányította a meccset, a 41. percre már 26–18-ra vezetett. Ekkor jött pár eladott labda és technikai hiba, ezeket kihasználva zsinór­ban háromszor is eredményes volt a Békéscsaba gárdája. Rapatyi mester igyekezett tüzelni csapatát a gyorsabb játékra, ami meg is valósult, rövid idő alatt megint nyolc lett az előny. Az utolsó percekben Lakatos is kiállt azonnali piros lappal egy lökés miatt, a mérkőzésre pedig a pontot a szintén több védéssel jelentkező Bartók tette fel üres kapus találatával.

A harmadik felkészülési találkozóját pénteken játssza a csapat, akkor Érden vendégszerepelnek.