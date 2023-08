A vezetőedző Kakas Krisztián (40 éves) évek óta, pontosabban 2014 óta dolgozik a Tolna vármegyei településen, régi motorosnak számít Halász Gyula (46) is, hiszen ő már a negyedik idényét kezdi Szekszárdon. Csergő Péter (21) két éve, Lengyel Ákos (20) pedig augusztus elsejétől tartozik a Jégmadarak kötelékéhez. Mellettük még a szekszárdi Sandi Tamás tagja az edzői csapatnak.

Arról, hogy minek köszönhető ez a dunaújvárosi „különítmény”, Kakas Krisztián így beszélt: – Szekszárdon korábban nem volt jégkorong, így edzők sem. Mivel dunaújvárosi vagyok, és a dunaújvárosiakat ismerem, értelemszerű volt, hogy innen választok munkatársakat. Arról nem is beszélve, hogy közel van egymáshoz a két település, főleg autópályán. Halász Gyulával mi ingázunk, Csergő Péter és Lengyel Ákos viszont Szekszárdon lakik.

Kakas Krisztián, a „főnök” Dunaújvárosban nevelkedett, tagja volt az Acélbikák 2002-ben bajnokságot nyert csapatának, majd két évet a Ferencvárosban játszott, ezután befejezte a jégkorongot.

– Miután abbahagytam a játékot, sokáig a jégpályák környékére sem mentem, majd Kiskőrösön és Dunaújvárosban kezdtem el edzősködni a Hokillák amatőr csapatánál 2004-ben. Itt több szekszárdi játszott, így kerültem kapcsolatba velük, majd 2014-ben hozzájuk szerződtem – tudtuk meg a szakembertől, miként is került Tolnába.

Szekszárdon a nyolctól a tizenhat éves korúakból épült csapat, vagyis az U8-as, az U10-es, az U12-es, az U14-es, az U16-os korosztályban indulnak a bajnokságokban.

– Jelenleg száztíz gyerek jégkorongozik nálunk, ezt a létszámot rövid időn belül százötvenre szeretnénk felemelni, és ezt a számot megtartani. Minden korosztályban mind az öt edző együtt dolgozik a gyerekekkel, és ez nemcsak a nagy létszám miatt van így, hanem azért is, a hétvégi utazásoknál ne legyen az, hogy egy edző valamelyik korosztályt nem ismeri – folytatta beszélgetésünket Kakas Krisztián.

Azokra a kérdéseinkre, hogy milyen körülmények között dolgozhatnak, és milyen célokkal, a vezetőedző így válaszolt.

– Magánkézben van a jégcsarnok és az egyesület is, és minden adott ahhoz, hogy jó munkát végezhessünk. A jégcsarnokot 2020 novemberében adták át, addig egy három hónapig működő sátras pályánk volt, most egész évben van jég. Nagyon modern, alacsony rezsiköltségű a pályánk. Példaként csak egy dolgot emelnék ki: a gépház úgymond hulladékenergiájából oldják meg a létesítmény fűtését, a villanyszámlánk egy hónapban nincs több kétmillió forintnál. Rengeteg csapat edzőtáborozik itt, vagy edz rendszeresen a csarnokban. Legutóbb épp a Dunaújvárosi Acélbikák Erste-ligás csapata gyakorolt itt két hétig. A céljainkról? Mi inkább a tömegsport jelleget akarjuk kidomborítani, akik ügyesek, azok menjenek valamelyik akadémiára. A hosszú távú célok esetében gond az is, hogy Szekszárdon kevés a középiskola, ezért az általános iskola befejezése után sokan más városban tanulnak tovább, vagyis a gyerek elveszik számunkra. Rövid távú tervünk az – mivel idén, és jövőre két csapatnyi játékosunk lesz az U14-ben –, hogy négy éven belül ifjúsági, vagyis U18-as együttest is tudjunk a bajnokságban indítani.