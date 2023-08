A közelmúltban kajak-kenu maratoni szakágban rendeztek válogatót. A DKSE műhelyét ezúttal a tehetséges Éberhardt Richárd képviselte. Eredményei: K-1 Férfi Felnőtt Rövid körös (3,4km) futamban a 8.helyen ért célba, a K-1 Férfi Felnőtt 30km-es távon a 6.helyen végzett.

Hamarosan kezdődik a felnőtt kajak-kenu világbajnokság, amelyen a DKSE kiválósága – Hajdu Jonatán és Slihoczki Ádám is képviseli majd az újvárosi színeket.

– Bár volt egy-két komolyabb sérülés, amely hátráltatta felkészülést, úgy vélem és az edzéseredmények is ezt igazolják, hogy a srácok jó formában vannak. Meglátjuk, hogy végül mindez mire is lesz majd elég – mondta el a lapunknak Molnár Gergely a DKSE Kajak-Kenu Szakosztályának vezetőedzője, aki a közelgő olimpiáról is kérdeztünk: – Nagyon nehéz a kvalifikáció, ám bízunk abban, hogy Párizsban is lesz kikért szorítanunk. Ez az egyesületünk számára is kiemelten fontos. Az olimpiai kvalifikációra számos lehetőség van, majd meglátjuk, melyik lehet a helyes út - fogalmazott a szakember.