Huszonöt év elteltével ismét NB III-as meccset játszott otthon a Dunaföldvár gárdája, amelynek játékoskerete alaposan átalakult a nyáron, nagy volt a jövés, menés. Csakúgy, mint a szerdai mérkőzésre az érdeklődés, a kezdő sípszó pillanatában még a bejárat előtt állt a sor, így

a későn érkezők rögvest lemaradtak az első gólról.

Ugyanis remekül indult a találkozó a házigazdák számára, hiszen már az első percben megszerezték a vezetést. Görög Gergő könnyedén vezette be a labdát a védők között a tizenhatoson belülre, és közeli lövése az újvárosi hálóőrről a kapuba pattant. Egyébként a hazaiaknál a kezdőcsapatban kapott helyett a rutinos Frőhlich Roland, aki felépült kisebb sérüléséből. A vendégek összeállításából hiányzott a nyitó fordulóban kiállított Patkós Kevin, akit egy mérkőzésre tiltottak el. Ráadásul betegség miatt Puskás Gábor sem állt Dobos Barna vezetőedző rendelkezésére.

A folytatásban a földváriak a vezető találatot követően is veszélyesen támadtak, és több gólszerzési lehetőséget is kihagytak, végül ugyan a hálóba is betaláltak, de lesről.

A találkozón egy illusztris vendég tűnt fel a lelátón, az 52-szeres válogatott Fiola Attila, a Fehérvár FC játékosa is tiszteletét tette a találkozón. Több szurkoló nevetve jegyezte meg, kicsit elkésett, de majd a szünetben be fog állni, egyesek szerint a hazaiakhoz, mások szerint a vendégekhez.

S ha már drukkerek, nem csak helyből érkeztek nagyon sokan, mások mellett Horváth Zsolt polgármester is kijött buzdítani a földváriakat, hanem Dunaújvárosból is, köztük a B-közép lelkes és hangos tagjai. Utóbbiak számár következtek örömteli pillanatok a meccsen, miután a vendégek a huszonötödik percben jutottak először a hazai kapu közelébe, ekkor egy gyors kontra végén Vajda Roberto lövését kellett hárítani a kapusnak, a kipattanót pedig eltakarították az érkező DFC játékos elől. A harmincnyolcadik percben némileg váratlanul egyenlítettek a dunaújvárosiak, Stampfel jobb oldali sarokrúgását követően a röviden egyedül érkező Szepessy Róbert fejelte a hálóba. Az egyenlítés kissé megfogta a hazaiakat, de perceken belül rendezték a soraikat, és félidő utolsó percében újra megszerezték a vezetést. A jobb oldalon Tóth Ákos tört be a kapu előterébe, majd a jó ütembe érkező Görög Gergő elé gurított, akinek lövése a bal alsó sarokba jutott.

Urbán Péter harca a labdáért

Fotó: Szabóne Zsedrovits Enikő

A fordulást követően rögvest a frissen beállt Tóth Máté lőtt zúgó felső kapufát. Negyedórával később ismét a földvári játékos volt a főszereplő, ám nagy helyzetben a kifutó Molnárba rúgta a labdát. A hatvannyolcadik percben ismét egyenlített a vendégcsapat: két bizonytalankodó földvári védő között Bata Kristóf szerzett labdát, majd tizenkét méterről higgadtan a bal alsó sarokba gurított.

A hetvenharmadik percben Tapiska Géza egy teljesen felesleges szabálytalanságot követően sárga lapot kapott. Mivel már neki ebből a fajta kártyából, így a játékvezető elővette a pirosat is.

A hazaiak hamar kihasználták az emberelőnyt, hiszen a felívelt szabadrúgást követő kavarodásban Gál Szabolcs kotorta a kapuba a labdát. A hajrában nagy küzdelmet láthattak a nézők, de az eredmény már nem változott.

FC Dunaföldvár – Dunaújváros FC 3-2 (2-1)

Dunaföldvár FC Sporttelep, 300 néző. Vezette: Maml Zoltán (Szabó D., Bán K.).

Dunaföldvár: Vukman – Gál Sz., Molnár S., Kun, Károly (Tóth M. a 46. p.), Frőhlich R., Bartha L., Dorogi R. (Keresztes a 70. p.), Tóth Á. (Horváth A. a 70. p.), Urbán P. (Keringer a 46. p.), Görög (Géringer a 77. p.). Vezetőedző: Varga Balázs.

DFC: Molnár L. –Vajda R., Szepessy R., Horváth M., Ferenczy (Ságodi a 94. p.), Stampfel, Hompót D. (Gál B. a 84. p.), Perjési, Tapiska, Bata, Marlen (Klauz B. az 52. p.). Vezetőedző: Dobos Barna.

A forduló további eredményei: Szekszárdi UFC - Bonyhád-Majos 0-2, Paksi FC II - MTK Budapest II 4-3, FC Nagykanizsa – Iváncsa KSE 0-0, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő - Mohácsi TE 1888 6-1, PTE-PEAC - Kaposvári Rákóczi FC 1-1, Szentlőrinc - Érdi VSE 4-1, Fehérvár FC II - Ferencvárosi TC II 1-0.