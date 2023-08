Sorra játssza a felkészülési találkozókat Rapatyi Tamás együttese, amely tegnap délután a váciakat fogadta. A két gárda – szintén az előszezonban – már találkozott Vácott. Akkor a váciak ötgólos sikerével zárult a randevú.

DKKA – Praktiker Vác 24–42 (13–22)

Az első percekben a vendégek voltak aktívabbak, kicsit álmoskásan kezdett a Kohász. A vendégek a 13. percben már 9-6-ra vezettek. A DKKA összekaptak magát és két gyors, látványos találatnak köszönhetően 8-9-es állást mutatott az eredményjelző. Az egyenlítés azonban nem jött össze. Főként a támadásban voltak bizonytalanok a kék mezesek, a vendégek pedig éltek a lehetőséggel és a 18. percre hatgólosra hízott az előnyük (8–14).

Az első játékrész vége is váciaknak sikerült jobban. Mindezt jelezte egy kihagyott helyzet után született egészpályás kapusgól is (10–17).

A Kohász védekezése sem működött igazán, Herbert Gábor együttese harminc perc játék után 22 gólnál járt, addig az újvárosiak mindössze 13 találatig jutottak (13–22).

A második félidőt is a vendégek kezdték jobban, a szűk öt perc után tovább növelték már korábban is tetemes előnyüket (14–27). A folytatásban is számos bosszantó hibát vétett támadásban a Kohász és hiába mutatott be több bravúrt is a kapuban Oguntoye, a 42. percben már tizennégy gól volt a két csapat közötti különbség (16–30).

A hajrában is tovább növelték előnyüket a váciak, akik végül magabiztos sikerrel távoztak Dunaújvárosból (24–42).

A DKKA Horvátországban lép pályára tesztmérkőzésen legközelebb. Bouti Fruzsináék pénteken este és szombaton délelőtt a Koprivnicával meccselnek majd.