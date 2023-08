Pénteken a vendéglátók 36-22-re, míg szombaton 31-23-ra bizonyultak jobbnak az újvárosiaknál.

A kaproncai két mérkőzés tapasztalatairól a DKKA vezetőedzője Rapatyi Tamás nyilatkozott lapunknak: - Öt és fél óra utazás után kicsit fáradtan mozogtak a lábak a pénteki találkozó első félidejében. A második harminc percre más sikerült rendeznünk a sorokat és összeségében a nyitott védekezésünk is már biztatóbban működött. Támadásban azonban továbbra is sok hibát vétettünk. Szombat délelőtt frissen, összeszedetten kezdtünk és tartottuk a lépést a horvát ezüstérmessel. A második félidő első harmadában szétesett a játékunk, számos helyzetben bizonytalankodtunk, rossz döntések születtek. A nyitott védekezéssel itt sem különösebb probléma, a támadójátékunk azonban döcögött. A keretünk jelentősen átalakult, új csapatot építünk. A páros és a hármas kapcsolatok még alakulóban vannak. Támadásvezetésben jóval lendületesebbnek kell lennünk a jövőben - mondta el a Rapatyi Tamás, akit a következő időszak munkájáról is kérdeztünk: - A jövő héten már a bajnokságnak megfelelő ritmusban készülünk tovább - sok, sok edzéssel, a taktikai elemek gyakorlásával. Számunkra a Győr elleni találkozó egy kiváló erőpróba lesz, hogy felmérjük, hol is tartunk jelenleg. A célunk, hogy minden pályára lépő játékosunk adjon ki magából mindent. Óriási akaraterővel és koncentráltan kell majd játszanunk.