Az újvárosiak jól megszervezett védekezéssel kezdték a mérkőzést, amely jól működött, egészen a huszonnyolcadik percig.

Paksi FC II – Dunaújváros FC 7–0 (4–0)

Paksi FC Stadion, 100 néző. Vezette: Nagy Attila (Kondákor, Viskovics).

Paksi FC II: Kovács F. - Gregor (László M. a 78. p.), Temesvári, Lépő, Földi (Ignácz a 65. p.), Horváth K., Szécsi, Pupp, Pesti (Szabó A. a 65. p.), Győrfi (Zoltán R. az 59. p.), Ulbert (Máté az 59. p.). Vezetőedző: Kindl István.

Dunaújváros FC: Hompót L. – Ferenczy (Vajda R. a 46. p.), Horváth M., Szepessy R., Vagyóczki (Németh K. az 57. p.), Stampfel, Hompót D. (Perjési a 46. p.), Puskás G. (Ságodi a 80. p.), Tapiska, Patkós K. (Klauz B. a 46. p.), Bata. Vezetőedző: Dobos Barna.

Mindez működött egészen a huszonnyolcadik percig. Ekkor azonban egy szabálytalanságot követően a játékvezető kiállította Tapiska Gézát. A DFC nyáron igazolt játékosának az ősszel ez már a második ilyen jellegű büntetése. Azt szokták mondani, okos ember a más kárán tanul, de úgy látszik van, aki a sajátjából sem. Az emberelőnybe kerülő hazaiak hamar ki is használták a tálcán kínált lehetőséget.

A harminckettedik percben előbb Lépő Kristóf, majd öt perccel később Pesti Zoltán talált a vendégek kapujába.

Az első félidő lefújásáig még minkét játékos meg is duplázta a góljai számát, amivel tulajdonképpen el is döntötték a három bajnoki pont sorsát. A fordulást követően Temesvári Attila volt eredményes, majd a hajrában Horváth Kevin és Szécsi Patrik is bevette Hompót Lóránt kapuját.

Az újvárosiak számára nem csak a vereség, hanem annak aránya is fájó.

Most másfél hét szünet következik a bajnokságban, így lesz idő rendezni a sorokat az újvárosiaknál. A DFC beragadt a rajtnál, hiszen az elmúlt négy forduló során mindössze egy pontot szerzett és jelenleg a 15. helyen áll a tabellán.

A negyedik forduló további eredményei:

Ferencvárosi TC II – MTK Budapest II 2-0, Bonyhád-Majos - Fehérvár FC II 3-2, Szekszárdi UFC - Iváncsa KSE 0-3, FC Nagykanizsa - Mohácsi TE 1888 2-0, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő - Érdi VSE 2-2, PTE-PEAC – Szentlőrinc 2-2.