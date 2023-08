A mezőfalvi Villám Balázs együttese a 64. perctől emberhátrányba került, de legénysége így is derekasan helytállt a mérkőzés végéig. Az értékesített büntetővel a házigazdák megmenthették az egy pontot.

Ercsi Kinizsi–Mezőfalva 1–1 (0–1)

Ercsi: Andrejev – Farkas, Mónus, Schnierer, Hodula, György, Hujber, Lak, Petrás, Orza, Buzás. Cserék: Hodula, Rebők, Somodi, Lósits. Vezetőedző: Lieber Károly.

Mezőfalva: Kovács – Rakoncza, Villám, Rózsahegyi, Török, Tonka, Balogh, Németh, Németh, Kovács, Morár. Cserék: Kis, Márki, Kovács, Gertner, Csontos, Papp. Vezetőedző: Villám Balázs.

Németh révén a 41. percben a vendégek szereztek vezetést. A szünet után a 64. percben a mezőfalvi Rózsahegyi akciója miatt piros lapot mutatott Cseh Roland játékvezető. A büntetőt Lak értékesítette, és ezzel megmentette a hazaiak számára az egy pontot.

A találkozó vége felé az emberhátrányban játszó Mezőfalva csapatának még jutott egy hatalmas ziccer, de Németh László kihagyta a helyzetet. A találkozót követően így értékeltek a szakvezetők. Lieber Károly, az Ercsi vezetőedzője: – Egy döntetlen számunkra már bravúrnak számított. Tudom, milyen nehéz egy feljutó, dupla motivációval rendelkező csapat ellen játszani. Balázs is nagyon jó, nagy tapasztalattal rendelkező edző, aki nagy hatással van a többiekre. Éppen ezért nekünk most hízelgő a pontosztozkodás.

Villám Balázs, a Mezőfalva vezetőedzője: – Kicsit csalódott is lehetnék, mert akár a győzelem is benne volt a mérkőzésben. Különösen a ­meccs végi akció hozott nagy reményeket. Németh Lackó előtt nyílt óriási lehetőség, azonban rávitte a védőre és így kimaradt a helyzet. Egy Ercsi ellen mindenképpen örülünk az egy pontnak. Különösen, hogy ezt emberhátrányból is sikerült abszolválni.

A vármegyei második forduló eredményei részletesen: Lajoskomárom–Csór Truck-Trailer 4–2, Tóvill-Kápolnásnyék–Bodajk 2–0, Mány-Bicske II.–Maroshegy 1–0, Tordas–Mór 2–1, Máv Előre FC Főnix–­Enying 6–0, Ercsi Kinizsi–Kk Grain Kft.–Mezőfalva 1–1, Martonvásár–Sárosd 2–0.

Az első osztályt jelenleg a Máv Előre FC Főnix vezeti 6 ponttal.

Egyformán négypontos a Tordas, az Ercsi, a Mány. Az ötödik helytől a tizedik helyig Sárbogárd, Mór, Lajoskomárom, Sárosd, Maroshegy négypontosak. Tóvill három, Mezőfalva kettő pontnál tart. Bodajk egy ponttal szerénykedik a tizenkettedik helyen. Csór, Martonvásár és Enying még pont nélküliek.