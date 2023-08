Magyar idő szerint szerdán 0 óra 43 perckor értek be Cherbourg kikötőjébe. A 29 elrajtolt IMOCA-hajóból két egység már a rajt utáni erős szeles viszonyok között feladta a versenyt. A négy, az utolsó napon még versenyben levő 60 lábas a könnyűszeles befejező szakaszban szoros csatát vívott az utolsó mérföldeken a La Manche csatornában Cherbourg felé, amely bonyolult, összetettebb taktikát és munkát igényelt az egyébként is elfáradt vitorlázóktól. A New Europe az egytestűek között a jónak számító 35. helyen futott be, amely az IMOCA hajók mezőnyében a 25. helyezést jelentette. Fa Nándor egykori hajója, az ex-Spirit of Hungary belga kapitányával és kormányosával fél órával mögöttük érkezett célba. Fa Nándort csak később sikerült elérnünk telefonon, mert a befutó után nem kötöttek ki, szinte azonnal tovább indultak Les Sables d’Olonne-ba, a Vendée Globe anyakikötőjébe. Fa Nándor elégedetten beszélt a Tihanyi Tamásnak az átéltekről.

A podcast adás július végén készült.