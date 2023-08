A felkészülési szezonban folyamatosan építkezik az Angels jégkorongklub. Mint arról korábban beszámoltunk lapunkban, az Andersen Liga döntőjébe jutott Worm Angels Érden játszaná majd hazai találkozóit, ám az alapvetően a női hoki­ra koncentráló klub megtartja újvárosi székhelyét.

– Számunkra sok jel is azt mutatta, hogy két Andersen-ligás klubot nem bír el a város. A női csapataink azonban természetesen maradnak Dunaújvárosban, sőt, továbbra is építjük a Radarban fellelhető bázisunkat – mondta el lapunk megkeresésére Kováts András, az Angels elnöke, aki a korábbi bejelentésüket megerősítette:

– A korábban megfogalmazott tervek mentén haladva az előttünk álló szezonban elindulunk az osztrák bázissal bíró DEBL-ben és a magyar ob I-ben is. A közelmúltban ért véget sikeres ajkai edzőtáborunk, amelyen közel negyven hokis vett részt. Bizakodóan várjuk a szezont, és még tervezünk egy nemzetközi tornát a bajnoki rajtok előtt. A fent ­említett kihívások miatt is ­sikerült megtartanunk legfontosabb játékosainkat, emellett számos tehetséges hokis is jelentkezett hozzánk – mondta el lapunk megkeresésére Kováts András, az Angels elnöke.

A klub az amatőrök, illetve a most bekapcsolódni kívánók számára is kínál lehetőséget: a görkori/görhoki/jégkorong érdeklődők számára ma tartanak toborzót a radari pályán, a Sport utcában 18 órától.