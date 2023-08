A hét végén négy magyar aranyérem született az ultrafutó világbajnokságon, ráadásul nyakunkon a budapesti atlétikai világbajnokság, amiből az egerszegi sportoló sem maradhat ki, hiszen önkéntesként ezen a héten már a médiasátorban fogadja és segíti a Nemzeti Atlétikai Központba érkező hazai és külföldi sajtómunkásokat.

Az angliai Gloucesterben mind a négy aranyérmet magyarok szerezték meg a 48 órás ultramaraton-futó világbajnokságon. A férfiak versenyét Beda Szabolcs nyerte, aki két nap alatt 390,8 kilométert futott, a nők versenyében Brown Viktória 349,6 kilométert teljesítve. Emellett a női és a férfi csapatversenyt is a mieink szerezték meg. A bajnok magyar csapat további tagjai Drábik Krisztina, Hornyánszky Christiane és Ignácz Marietta, illetve az egyéni ezüstérmes Fodor Szilárd.

Húsz évvel ezelőtt Bérces Edit 369,7 km-rel vezette 48 órás világranglistát, franciaországi Surgeres-ben aratott győzelmével, mely ma is a legjobb magyar eredménynek számít.

Az, hogy az atlétika nem áll távol Bérces Edittől, ez teljesen érthető. 1996-ban az atlantai olimpián önkéntes tolmácsként vett részt a szervezők munkájában és most is azonnal jelentkezett a budapesti világbajnokságra segítőként.

– Úgy éreztem, ez nekem is szól, amikor elkezdték toborozni az önkénteseket a budapesti világbajnokságra - mondta megkeresésünkre Bérces Edit. - Az atlétikába ugyanis az ultrafutás is beletartozik és a rokonok között a segítség természetes... A média területre kértem magam és most már ott vagyok, hiszen szombattól kinyitott a médiasátor. Találkoztunk már japánokkal, olaszokkal, ám egyre többen érkeznek, hiszen már csak pár nap van a világbajnokság nyitányáig. A japánok nyilván nem csak a részvételért, de rendezői tapasztalatgyűjtésre is érkeztek korán. Hiszen a következő atlétikai vb-re Tokióban kerül sor.

Az önkéntesség amúgy sem áll távol Öntől, hiszen az atlantai olimpián is hasonló szerepkörben dolgozott. Szép emlék?

– Hogyne és sok szempontból. Német, orosz, francia és magyar nyelvre kellett tolmácsolnom, természetesen az angolt sem kihagyva és ott ismerkedtem meg Tóth Sándor mesteredzővel, aki később az edzéseimet irányította. A magyar delegáció tagjaként a békéscsabai szakember a maratonisták, valamint a gyalogló Rosza Mária és Urbanik Sándor szereplését segítette. Az 1996-os évet a Georgetown Egyetem ösztöndíjasaként töltöttem az Egyesült Államokban, ahol abban az évben tíz maratont teljesítettem. Az akkoriban nagy szó volt, ma már talán nem annyira, hiszen Magyarországon is szinte minden hétvégén rendeznek maratont. A közös beszélgetés és a közös munka is ott kezdődött Tóth Sándorral, hogy aztán hazatérve 1997-ben megnyerjem a Bécs-Budapest Szupermaraton

És a többi siker sem maradt el később. Felsorolni is hosszú lenne, hogy azokban az években hány rekord és győzelmi csoda fűződött a nevéhez...

– Ezt a csodát kívánom a World Athletics Budapest 23 atlétikai világbajnokság résztvevőinek, nézőinek, rendezőinek és önkéntes kollégáimnak is. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a 100 km-es futást sokan nem számítják az atlétikai versenyszámok közé annak ellenére sem, hogy az eredményeket az atlétikai világszervezet, a World Athletics is számon tartja azokat az eredményeket.

Most pedig itt az újabb világbajnokság. Mit remél, mit hozhat ez a budapesti rendezés a sportágnak és mindenkinek?

– Nagyon remélem, hogy nagyon sokak szívét megdobogtatja majd és nagyon sok gyerek érzi majd úgy, hogy sportolni kezdjen, akár atlétaként is. Már most látom, hogy pillanatról pillanatra egyre nagyobb a mozgás itt az új stadion környékén és mindenütt, nincs már visszaút, hamarosan kezdődik a világbajnokság. Önkéntesként, és a média területén segítőként biztosan egy sor világsztárral összefuthatok majd, de leginkább a magyar Szabó Nóra futására vagyok kíváncsi. Az idén egy huszonhét éves csúcsot, Földingné Nagy Judit maratoni magyar rekordját döntötte meg és nagy érdeklődéssel várom, hogy a hazai rendezésű világbajnokságon mire lesz képes. Azt is remélem, hogy Magyarország mint házigazda jelesre szerepel.

Forrás: zaol.hu / Kerkai Attila