Szoros meccset játszott egymással a Nagyvenyim és a Nagykarácsony a Vármegyei Kupa soros fordulójában.

Nagyvenyim – Nagykarácson b.u, 5–4 (1–0, 0–1)

Nagyvenyim: Szikszai – Klein, Kővári, Fekete, Cislo, Ráthgéber, Kovács, Tóth, Sarok, Princz, Balogh. Cserék: Kovács, Fodor, Viola, Gászler, Dorogi.

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács, Magyari, Varga, Demeter, Mohácsi, Rezes, Horváth, Gráczer, Éliás. Cserék: Lukács, Szabó, Kőkuti, Szabó, Gábris.

Gólszerzők: Kovács Dániel, Kővári László (öngól).

Az első félidőben teljesen egyenrangú félként játszottak a csapatok. Nagykarácsonyi fejessel indult a meccs, majd nem sokkal rá a hazai Fekete fűzte fel a vendég védelmet, de gól egyik akcióból sem született. Kis szerencsével mindkét helyzet gólt érdemelt volna. A 12. percben újabb vendég akció borzolta a nagyvenyimi szurkolók idegeit. Ezúttal Kovács piszkálta a nagyvenyimi felső kapulécre a labdát. A 17. percben ismét hazai kontra következett. Az akciók befejezéséül több szögletet rúghatott Nagyvenyim. Azonban még ezekből sem értek el találatot. A 27. percben a nagyvenyimi Kovács Dániel a kapu előtt középen álló vendég védőről elpattanó labdára csapott le és megszerezte Nagyvenyim vezető gólját. A szünetig több gólreményes támadást láthattunk, de az eredmény nem változott. A második félidőben némileg beszorult a hazai gárda a saját térfélre. Nagykarácsony erős nyomást gyakorolt ellenfelére, hiszen sürgette az idő, és be akarták hozni a lemaradást. Az 55. percben a vizitáló csapatból Éliás állt a szabadrúgás mögé a bal oldalon. A lövést a hazai kapu előtt menteni igyekvő Kővári csúsztatta szerencsétlenül a saját kapuba. 1–1. Ezzel újra nyitottá vált a mérkőzés, ami így is maradt a három perces hosszabbítás után is. Végül a továbbjutást tizenegyesekkel döntötték el a csapatok, melyben az ötödik körben a bal alsó sarokba tartó lövést kivédte a nagyvenyimi kapus. A büntetőket Nagyvenyim nyerte 5–4-re.

A venyimiek trénere, Vaskó József így értékelt a sikeres továbbjutás után: – Van tartása a csapatnak és vesztes mérkőzésből is fel tud állni. Ezt már kétszer bizonyította. A mai eredményért gratulálok, hiszen futóteljesítményben és fejben is ott voltak. Kaptunk egy elkerülhető gólt, ami kicsit megzavarta a sorainkat, de úgy gondolom, megérdemelten nyertünk a párbajban.



A másik térségi talákon az Alap a felsőbb osztályban vitézkedő Mezőfalvát fogadta.

Alap – KK Grain Kft.-Mezőfalva 0–6 (0–2)

A mezőfalviak végig uralták a mérkőzést és magabiztosan léptek tovább a harmadik forudlóba. Az eredmény az előző forduló cecei mérkőzését ismételte, legalább is a mezőfalviak által lőtt gólokat tekintve.

Alap: Szopori – Bölcskei Szemler, Vargyas, Dombi, Lakatos, Bauer, Lengyel, Vargyas, Kaszás, Kisari. Cserék: Major, Fenekes, Szalai.

Mezőfalva: Kovács – Kis, Török, Balogh, Márki, Németh, Kovács, Németh, Kovács, Villám, Csontos. Cserék: Sümegi, Antal, Papp.

Gólszerzők: Németh Balázs, Kis Csaba, Török Dávid, Németh László 2, Antal Dénes.

A következő körben, a kiírás szerint, augusztus 27-én a Nagyvenyim a Baraccsal, a Mezőfelva pedig augusztus 30-án, hazai pályán pedig a Sárosddal találkozik majd.