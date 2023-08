A Mezőfalva a Cece otthonában hozta az első osztályú csapattól elvárható teljesítményt, sima győzelemmel jutott a következő fordulóba. Tovább léphet a Nagykarácsony, a Nagyvenyim, illetve a Beloiannisz. Búcsúzott a kupától Előszállás, ők Alapon játszottak döntetlent. Szintén remivel esett ki az Adony a Velence ellen. A Rácalmás otthon hagyta fordítani a Nagyvenyimet, persze ebben a hazaiak hármas emberhátránya is közrejátszott, a Kulcs pedig a „görögökkel” szemben maradt alul.

Rácalmás – Nagyvenyim 3–4 ( 3–2)

Rácalmás: Hatvany – Molnár, Domak, Balogh, Czári, Pásztor, Juhos (Szabó 80.), Németh, Suplicz, Sőregi (Kovács 80.), Tábi.

Nagyvenyim: Szikszai – Kovács R. (Dorogi 75), Klein, Cislo, Ráthgéber, Princz, Kovács D., Tóth (Fekete 34.), Sarok, Kővári, Balogh.

Gólszerző: Domak (1.), Pásztor (19.), Czári (26.), illetve Princz (22.), Ráthgéber (37.), Kővári (63., 75.).

Kiállítva: Hatvany (68.), Suplicz (68.), Pásztor (82.).

Nagyvenyim (narancs mezben) 3-1-es hátrányból fordított, és továbbjutott

Fotó: Horváth László



A vendégek 1–3-as hátrányból is tudtak fordítani, így igazán megérdemelt győzelemmel utazhattak haza.

A mérkőzésről a nagyvenyimiek új edzőjét, Vaskó Józsefet kérdeztük. – Úgy vettem át a társaságot, hogy szeretnék egy új formát adni, látva az utóbbi évek bajnoki teljesítményét. Ez nem méltó a nagyvenyimi csapathoz. Szabad kezet kaptam a változtatáshoz, amihez az is kell, hogy sikeresen átalakítsuk a csapat megítélését. Ez utóbbi eléggé negatív volt. Viszont a mostani mérkőzés megmutatta, van helye a Nagyvenyimnek, mert fel tudunk állni kétgólos hátrányból, kétszer is. Van tartása a csapatnak és ezen dolgozunk továbbra is. Az első két gól a saját hibánkból született teljes mértékben. Ezután feljövő ágba került csapatunk. Princz szögletből fejelte az első gólunkat, majd Ráthgéber jó helyzetfelismerése hozta meg a második találatot, kipattanóból. Végül Kővári duplája jelentette a továbbjutást.

Kulcs – Beloiannisz 0–2 (0–1)

Kulcs: Németh – Cseresnye, Gallai, Godó, Ócsai (Seres 82.), Szekszárdi, Cserkuti (Plézer 71.), Molnár, Völcsei, Pasqúalini, Balla.

Az első félidőben gyorsan érkezett a görögök vezető gólja. Váradi a 3. percben a bal szélről lőtt az elfekvő kulcsi kapus mellett a hálóba. A folytatásban hősiesen védekeztek a házigazdák és még remek kontrákat is kialakítottak, de gólt nem szereztek. A 83. percben Kovács találatával dőlt el a továbbjutás.

Cece – KK Grain Kft. -Mezőfalva 1–6 (0-2)

Mezőfalva: Papp M. – Török, Balogh D., Márki (Gertner 46.), Németh L., Villám (Antal 54.), Kovács K., Németh B. (Kovács B. 46.), Csontos, Sümegi (Tonka 46.), Kis.

Gólszerző: Halasi (53.), ill. Németh L. (6., 54.), Kovács K. (24.), Gertner (48, 55.), Tonka (50.)

Vajta – Nagykarácsony 3–4 (1–1)

Nagykarácsony: Miklós – Gráczer, Fülöp, Kovács D. (Szabó S. 86.), Rezes, Demeter, Varga (Éliás 46.), Kőkuti, Szabó M. (Mohácsi 46.), Horváth, Gábris (Jákli 46.).

Gólszerző: Csányi (25., 57.), Kovács (71.), ill. Demeter (35.), Kovács (51., 59.), Mohácsi (82.).

Alap – Előszállás 1–1 (0–0)

Előszállás: Garbacz – Nyári, Kovalovszky, Kercza, Felföldi, Mekota (Puskás 83.), Béres, Németh F. (Horváth K. 70.), Horváth G., Németh L., Felker (Vitális 64.).

Gólszerző: Vargyas (46.), Mekota (48.),

Velence TSE – Adony 3–3 (2–1)

Adony: Rácz - Budai, Bognár, Tatár (Hodula 46.), Glonczi, Virág, Vukaljovics, Tóth, Holentoner, Kőkuti, Balogh.

Kiállítva: Bakonyi (71.), illetve Vukaljovics (75.).

Gólszerző: Juhász (33.), Silhány (36.), Felde (84.), ill. Bognár (26.), Budai (55.), Vukaljovics (72.).