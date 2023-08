DKKA–Győri ETO KC 16-40 (6-22)

A Kohász mestere, Rapatyi Tamás a meccs előtt annyit kért tanítványaitól, adjanak ki mindent magukból.

A kisalföldiek komolyan vették a találkozót, az első percekben szinte állva hagyták a hazaiakat. Az első újvárosi gól 0-9-nél született Bouti révén. A Győr ismét igazolta jó hírét, a klasszisok sorát felvonultató gárda kíméletlenül kihasználta a Kohász hibáit. Az első játékrészben a DKKA is számos szép támadást vezetett, ám így is meggyőző győri fölénnyel vonultak pihenőre a csapatok (6-22). A második játékrész két remek újvárosi góllal indult, ám a korábbi BL-győztes rögtön reagált és továbbra is uralta a találkozót. A dunaújvárosi B-közép közben lankadatlanul buzdította a lányokat, a mérkőzésre mintegy kétszázan látogattak ki. A 40. percben (10-30) Rapatyi Tamás kért időt, ám ez sem törte meg a vendégek lendületét, akik bátran vállalkoztak és láthatóan élvezték a játékot. 34-11-es állásnál a szurkolók ismét jelezték a csapat mellett állnak: zúgott a „gyerünk gyerekek, a város veletek” rigmus, közben a győriek mestere is hangos tanácsokkal látta el övéit. A záró tíz percre 13-35-ös állással fordultak a felek. Az újvárosiak számára szépségtapaszként szolgált Wéninger Alexa kapus egészpályás gólja (14-36). A végén a Kohász kettős emberhátrányban történő védekezést és támadást is gyakorolhatta, a meccset a győriek a papírformának megfelelően magabiztosan nyerték (16-40).

Fotó: Laczkó Izabella

Rapatyi Tamás, a DKKA szakvezetője a találkozót követően lapunknak elmondta:

– Egy kiváló ellenféllel ellen gyakorolhattunk és ez is volt a célunk, hogy egy, a világszínvonalat képviselő csapat ellen bizonyíthassanak a játékosok. Sajnos, számos sérülés miatt nem minden játékosunk volt százszázalékban bevethető. A találkozó egészén azt éreztem, nagyon tiszteljük az ellenfelünket, óvatosak voltunk, sok hibát vétettünk. Emellett támadásban és védekezésben voltak olyan momentumok, amelyekre lehet hosszabb távon építeni. Dolgozunk, építkezünk tovább.