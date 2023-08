Az első negyedóra végén Molnár Leventének kellett hárítani egy távoli lövést, majd egy véleményes esetnél követelt büntetőt a publikum hazai része. Kiegyenlített küzdelmet követően a huszonötödik percben megszerezték a vezetést a vendégek. Egy jobb oldali beadást követően a tavalyi NB III-as gólkirály, Lőrincz Bence előzte meg a védőjét, és a bal alsó sarokba passzolt. (0–1). A félidő vége előtt egy perccel is Lőrincz volt eredményes. Betört a büntetőterületre és tizenöt méterről lőtt a kapu jobb alsó sarkába (0–2). A szünetben hármat cseréltek a házigazdák, ami ugyan lendületesebb játékot hozott, de gólhelyzeteket nem. A hetvenhatodik percben Lőrincz harcolt ki büntetőt, amit értékesített is (0–3). Ezt követően szétesett az újvárosiak játéka, ami újabb kapott gólokat jelentett. A nyolcvankettedik percben Pintér Dávid a tizenhatos vonaláról tekert a hazaiak kapujába (0–4). A rendes játékidő utolsó percében egy szép támadás végén Fehér Barnabás állította be a végeredményt (0–5).

Ezzel a vereséggel az újvárosiak kieső helyre csúsztak vissza a bajnoki tabellán.

További eredmény: Fehérvár FC II.–Szentlőrinc 0–3. A forduló többi mérkőzése vasárnap este kezdődik.