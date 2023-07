A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong-együttese közösségi oldalán jelentette be, hogy Szabó Csaba is marad az együttesben a következő idényben. A 21 éves támadó Székesfehérváron nevelkedett, ahol előbb a Fehérvár AV19, majd az Ifj. Ocskay Gábor JA utánpótlás-csapataiban szerepelt. 2021-ben a Titánoknál mutatkozott be a felnőtt ligában, majd tavaly Dunaújvárosba igazolt, ahol az Andersen csapatban 13+5 mérkőzésen 20 pontot, a felnőtt keretben 28 forduló alatt négy pontot gyűjtött.