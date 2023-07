A Dunaferr első és utolsó bajnok futballcsapatának védője Bencsik Istvánttól az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság társadalmi elnökétől és Vigh Györgytől, a DLSZ elnökségi tagjától vette át a kitüntetés. A korábbi kiváló bekk nem túl korán, 15 évesen kezdett el focizni, addig úszott, azonban serdülőként a váltás mellett döntött. Rengeteg nagy mérkőzés, csata résztvevője volt, meccsek az NB I-től egészen a megyei III. osztályig. Rendkívül sikeres és eredményes pályafutása csúcsán játszott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, sőt, a nemzeti együttes szerelését is magára ölthette.

Mint a méltatásban elhangzott: kitartás, önfegyelem, végtelen alázat és nyerni akarás jellemezte, jellemzi, tisztelet az ellenfelekkel, valamint a játékvezetőkkel szemben.

Amennyiben elmereng a karrierjén, példaértékű pályafutásra tekinthet vissza. Valamennyi nagypályás osztályban sikerült bajnoki címet szereznie, amit hazai viszonylatban rendkívül kevés ember mondhat el magáról. A jelenben a kispályán is kamatoztatja tudását, játékintelligenciája és tudása nagy segítség csapatainak. Ennek is köszönhetően bajnoki címet ünnepelhetett a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség I. osztályában, a 35 év feletti senior kategóriában és a 45 éven felüliek old boys osztályában is.

Az MLSZ adatbázisa csak 2006-ban indult, a DLSZ pedig csak 2015-ben csatlakozott hozzá, így a következő számok csak a pályafutásának részeredményei, de így is lenyűgözőek.

Összesen 738 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken védő létre 225 gólt szerzett. 24 sárga és mindössze két piros lapot kapott. Szerencsésnek mondhatja magát, aki az Africasban, a Fejó Therm együttesében, vagy Mezőfalván közösen kergethette vele a labdát. Példamutató és sikeres pályafutásának elismeréseként kapta a DLSZ elismerését.