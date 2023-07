A szomszédvári klub első komoly igazolása már meg is történt a július 30-án kezdődő rajtra, az NB II-ben osztályozó után bennmaradó Kozármisleny ugyanis a honlapján jelentette be, kik távoznak a csapattól. Köztük van Bartha László, aki, mint írják, a Dunaföldvárnál folytatja pályafutását. A 36 éves támadó a Ferencvárosban nevelkedett, ott debütált az NB I-ben, és maradt akkor is, amikor az MLSZ 2006 tavaszán kizárta a klubot az élvonalból. Egy kozármislenyi kitérő után 2010 januárjában a Paksi FC-hez igazolt, ahol tíz és fél évet húzott le, kétszáznyolcvan NB I-es meccset játszott az atomvárosiak együttesében. 2020 nyarán az NB II-es PMFC-hez távozott, majd az ugyancsak másodosztályú Kecskeméttel kivívta a feljutást az élvonalba. Az előző szezont a Kozármislenyben töltötte, most pedig Földvárra igazol a közelben, Dunaszentgyörgyön letelepedő labdarúgó.