Rapatyi Tamás vezetőedző két edzést is vezényelt tanítványainak tegnap. A délelőtti foglalkozáson a támadójátékot is gyakorolták a keret tagjai. Mint arról lapunkban már korábban beszámoltunk, a csapat nyári erdélyi összetartásán már részt vettek a gárda új légiósai, a lengyel Małgorzata Trawczyńska és a portugál Débora Moreno is.

A Dunaszerdahely ellen kezdik az előszezont

Az előszezonban számos felkészülési találkozó is vár majd a DKKA-ra.

A Magyar Kézilabda Szövetség adatbázisa szerint a Kohász július 28-án, jövő héten pénteken, délután fél négytől a HC DAC Dunaszerdahely együttesét látja vendégül hazai pályán.

A további program: augusztus 1. 16.30: DKKA–Békéscsabai Előre Női Kézilabda Kft. (Dunaújváros Sportcsarnok.) Augusztus 4. 15.30: Érdi Sport Kft.–DKKA (Érd Aréna). Augusztus 9. 15.30: Dunakanyar Vác–DKKA (Vác városi sportcsarnok). Augusztus 15. 15.30: DKKA–Dunakanyar Vác (Dunaújváros). Az előszezont augusztus 26-án 13 órakor hazai közönség előtt zárják majd Szalaiék, a kontinens egyik legerősebb klubcsapata, a Győr ellen.

A Kohász szeptember első hétvégéjén az FTC otthonában lép pályára a bajnokság első körében, ezt követően szeptember 10-én az Alba Fehérvár látogat majd Dunaújvárosba.