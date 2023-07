A szorosabb összefonódás azt is tartalmazza, hogy a Kárpáti Farkasok utánpótlás-játékosai lehetőséget kapnak arra, hogy a Worm Angelsben lépjenek pályára. A hír sokakat meglepett, a „Kohász címert rája”, Dunaújváros jégkorongéletével foglalkozó Facebook-szakportál megkereste Kovács Andrást, az An­gels JSE elnökét, aki készséggel válaszolt a kérdésekre.

– Elsőre lépjünk vissza pár évet, három-négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg, hogy a profi játékot már befejezett, baráti társaság szeretne az ob II-es bajnokságban teljesen amatőr szinten, kedvtelésből elindulni. Ekkor a Dunaújvárosi Acélbikák nem szerettek volna csapatot ebben az osztályban. Erre szerveződött meg általunk az akkori keret, amelyet közösségként és csapatként is nagyra értékeltünk, összhangban, felszabadultan tényleg örömhokiként játszottak a srácok. Ekkor még csak ötcsapatos volt a bajnokság, és különféle „rovott múltú”, azaz profi karrierrel rendelkezők korlátozott számú szerepeltetése volt a legnagyobb problémánk, amit meg kellett oldanunk – kezdte Kovács András a „Kohász címert rája” oldalnak.

Hangsúlyozta, évek alatt eljutottak oda, hogy támogatókat tudtak a csapat köré gyűjteni, hogy finanszírozni tudják az utazás és a versenyeztetés költségeit, amire fokozatosan szükségünk volt. A bajnokság a tavalyi szezonra átalakult, főtámogató érkezett a szövetséghez, így egy sokkal komolyabb ligává vált. Ezzel a támogatással és a szövetség által a taoképes bajnokságok közé sorolással felduzzadt a létszám, kilenc csapat nevezett, és kétszeresére nőtt a mérkőzésszám, így az utazás is.

– A megduplázódott költségek tovább emelkedtek az év folyamán az infláció és a rezsiköltségek emelkedése miatt, ami további nehézségeket okozott. A bajnokságba a csapatok nevezhettek már junior-játékosokat is, ezzel az amatőr jellege megszűnt a ligának. Sokkal felkészültebb, napi szinten edző csapatokkal kellett felvenni a versenyt olyan bajnokságban, aminek a rájátszása már komolyan megközelítette az Ers­te Liga szint alsóházát – jegyezte meg.

A mérkőzés időpontjával is mindig sakkozni kellett

Adódott a kérdés, hogyan kerültek képbe a Farkasok?

– Mivel a Dunaújvárosi Acélbikák az elmúlt szezonban külön csapatot indítottak, így megszűnt azon együttműködés, amely alapján tudtunk mi is junior-játékosokkal kiegészülni, fiatalítani. Sajnos a mérkőzések időpontjaival is sakkozni kellett, és emiatt többször játszottunk a liga által meghatározott időintervallumon (kezdés szombat 19–21 óra) kívül. Ez sajnos, a kilátogató közönség számában is megmutatkozott… Mindezek tükrében levontuk a konzekvenciát; Dunaújváros nem bír el két, Andersen-ligás csapatot – fogalmazott Kovács András.