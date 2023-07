A dunaújvárosi klubból Po­dhorszki Hunor, Horváth-Sipos Bulcsú, illetve Dévényi Gordána vett részt az eseményen.

Az első versenynapon Po­dhorszki Hunor fantasztikusan kezdett, 50 méter gyorson egyéni legjobbjával a tizenkettedik helyen zárta a számot. 1500 m gyorson szintén óriásit javítva eddig legjobb idején, a nyolcadik helyet szerezte meg.

A következő napon 100 méter háton délelőtt egyéni legjobbjával került a döntőbe, majd délután még ezen az idején is tudott huszonnégy századot faragni, így nyolcadikként zárta a számot. A folytatásban 200 méter gyorson Podhorszki Hunor egyéni legjobbjával a 16. pozícióban fejezte be a viadalt, amíg ugyanebben a számban Horváth-Sipos Bulcsú – szintén egyéni legjobbjával – és Dévényi Gordána egyaránt a 17-17. helyen csapott célba. Gordána továbbá 200 méter mellen egyéni csúccsal 19., 400 méter vegyesen szintén egyéni csúccsal a 20. helyet szerezte meg. Hunor 100 méter pillangón is versenybe szállt, ahol végül 14. lett. A záró napon Hunor 100 méter gyorson 16., 200 méter háton 11., 800 méter gyorson több mint 21 másodpercet javítva korábbi idején összesítésben a 7. helyet szerezte meg.