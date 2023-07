- Igazán büszke vagyok a fiatalokra, mert talán az egyik legnehezebb körülmények között elért eredményekkel is szép sikert könyvelhetünk el. Csak az érzékeltetés végett, negyvenöt-ötven fokos levegőhőmérséklet és a közeli építkezés zaja mellett nagyon nehéz koncentrálni. Ráadásul a nyitott medence miatt is akadtak nehézségeink. Például annyira visszatükröződött az alja, hogy Nórának sötétített szemüvegre volt szüksége, hogy egyáltalán lásson valamit. A víz pedig olyan meleg volt, hogy az 1500-as táv után megfájdult a feje. A harmadik napra szerencsére leállították az építkezést, így legalább ez a zavaró körülmény megszűnt. A versenyt értékelve érmekkel, helyezésekkel és rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak. A döntős helyezések mellett a válogatott összesen négy érmet szerzett. A Búvársuli eredményei külön is dicséretesek. Németh Nóra még csak jövőre lesz junior korosztályú így nála az eredményeket is így kell nézni - mondta lapunknak a dunaújvárosi klub vezetője és edzője, Gurisatti Róbert.

Ami a dobogósokat illeti: Wórum Regő 100 m uszonyos gyorson lett harmadik, Varnyu Anna 200 méteren, a Mozsárik Levente, Szil Ágnes, Wórum Regő, Varnyu Anna összetételű 4x100-as mixváltó szintén bronzérmet szerzett, Mozsárik Levente 50 m uszonyos gyorsúszásban is harmadikként csapott célba.

A Búvársuli SE sportolóinak eredménye.

Németh Nóra: 13. 400 m felszíni úszás, 12. 800 m felszíni, 10. 1500 m felszíni.

Szabó Flóra: 15. 50m búvár, 18. 50 m felszíni, 21. 100 m felszíni.

A Németh N.,Fügedi R., Varnyú A., Szili Á. alkotta 4x200 m felszíni váltó 7. lett, a Szabó F, Fügedi, Varnyú, Turucz Zoé alkotta 4x100 m felszíni váltó 10.

Gurisatti Róbert még hozzátette, a folytatásban még nem érkezett el a nyári pihenés ideje, mivel készülnek a július végi gyékényesi tájolós versenyekre. Utána pedig a gödöllői felnőtt uszonyos Európa-bajnokságon Farkas Botonddal és Németh Nórával vesznek részt.