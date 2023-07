A VID FINAL4 döntőjébe - amelyet először rendeztek stadionban, ráadásul a televízió is közvetített - a nyugat-magyarországi döntő győztese, a CHICAGO (Budapest), a kelet-magyarországi döntő győztese, a PFF Szántó (Martfű), a Budapest-bajnokság győztese, az SZPCDSE-ECECE (Ceglédbercel) és a Tippmix Magyar Kupa-győztese, az Airnergy FC (Budapest) jutott. A meccseket 25x45-ös, kiváló minőségű füves pályán, 4x2-es kapukkal rendezték meg.

A Final4 mellett kiegészító programok is színesítették a napot, a seniorok is pályára léptek, de a III. Kerületi TVE U11-es és U12-es csapata is megmutathatta magát a közönségnek,így minden kilátogató szurkoló jól szórakozhatott.

A VID FINAL4 első elődöntőjében a Chicago és az SZPCDSE-ECECE lépett pályára. Az előzetesen esélytelenebbnek tartott

Chicago a 8. percben Koppermann Robin találatával szerzett vezetést

a magyar válogatott játékosokkal felálló ceglédberceliek ellen. Sokáig tartott az előnyét a budapesti együttes, ám Fischer Zsigmond a 22. percben egyenlíteni tudott.

Ezt követően Dunai András a 38. és a 39. percben is betalált, így eldöntve a találkozót. Elsőként tehát az SZPCDSE-ECECE jutott a fináléba.

A második elődöntőben a Tippmix Minifoci Magyar Kupa-győztes Airnergy Sztojka Márk évén a 13. percben szerzett vezetést a PFF Szántó ellen. Ezt követően a martfűi csapat Székely Dávid 26. és 28. percben szerzett találatával fordítani tudott, és úgy nézett ki, hogy rendes játékidőben nyerni is tud.

Dévényi Dániel azonban egyenlíteni tudott a 39. percben, újabb gól pedig már nem esett, így jöhettek a büntetők. Ezt a martfűi csapat bírta jobban, így a PFF Szántó került a döntőbe.

A bronzmérkőzésen a két fővárosi csapat, a Chicago és az Airnergy feszült egymásnak. A 3. percben szerezte meg a vezetést Sztojka Márk révén az MK-győztes, de Koppermann Robin gyorsan egyenlített. A 6. percben a korábban többek között a Diósgyőrben és a Mezőkövesdben is megfordult George Menougong góljával újra az Airnergy vezetett. A 12. percben Dévényi Dániel öngóljával még egyenlített a Chicago, de innentől már nem volt esélye. Előbb Roni, majd újra Sztojka volt eredményes, végül a 30. percben Torda Patrik öngóljával alakult ki a végeredmény.

A döntőt a helyszíni szurkolók mellett több ezren követhették nyomon élőben, ugyanis az M4 Sport élőben közvetítette. A finálé gyors góllal kezdődött,

Bozsó László találatával a 2. percben vezetést szerzett a PFF Szántó (1-0). A cégledberceli együttes idegesen kezdett, a martfűiek akár meg is duplázhatták volna az előnyüket. A 7. percben jött az egyenlítés, Sós Márkó okosan készítette le a szabadrúgást, majd Dunai András közelről lőtt szép gólt (1-1).

A 11. percben Sós a kapu torkából mentett hatalmasat, Bohony Bálint már verve volt. A 12. percben a másik oldalon Fischer Zsigmond hibázott ziccerben. A 17. percben Kövesdi Zsombor veszélyeztetett, de Gerhát Dávid nagyot védett. Az első félidő hajrájában két nagy lehetősége is volt az SZPCDSE-ECECE együttesének, de Besnyő Dániel és Hrabovszki Zoltán sem tudott gólt szerezni.

A második félidő nagy csatákkal, de kevés helyzettel indult. Érezhető volt, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre kevesebbet mernek kockáztatni a csapatok. A 24. percben Kövesdi szabadrúgásból veszélyeztetett, de a PFF Szántó kapusa kiválóan védett. Két perccel később Lovász Bence kerülhetett volna nagy helyzetbe egy szögletet követően, de rosszul vette át a labdát. A 28. percben Bozsó próbálkozott távoli lövéssel, de ez sem talált utat a kapuba. Tíz perccel a meccs vége előtt továbbra is döntetlenre állt a mérkőzés, amely az előző találkozókkal ellentétben immár napsütésben zajlott. A 33. percben megszerezte a vezetést a PFF Szántó,Mészáros Dominik az egyéni akciója végén okosan lőtt a bal alsóba (2-1). A 36. percben viszont már jött is az egyenlítés, Fischer Zsigmond kapott jó labdát jobbról, közelről pedig már nem hibázott (2-2).Egy perccel később Kövesdi szabadrúgása ment el centikkel a bal kapufa mellett. Az utolsó pillanatban Székely Dávid még eltalálta a keresztlécet, így maradt a rendes játékidőben a 2-2-es állás, így jöhettek a büntetők.

A büntetőkre Kovács Martin állt be az SZPCDSE-ECECE kapujába, meg is fogta Mészáros lövését, a másik oldalon Besnyő nem hibázott. Majd Bohony fogta meg Ficsor bünetetőjét, Dunai viszont eredményes volt, így már kétgólos volt a ceglédberceliek előnye. Bozsó is értékesítette a büntetőjét, de Fischer sem hibázott (1-3). Balla is belőtte a martfűi csapatban, majd Kövesdi a kapufát találta el (2-3).

Ezt követően Székely állt oda a büntetőhöz és be is lőtte, viszont Barabás sem hibázott, így büntetők után bajnok lett az SZPCDSE-ECECE!

A győzelmükkel megkapják a Minifutball Szövetség támogatását és a lehetőséget kapnak arra a ceglédberceliek, hogy rész vegyenek a nagyváradi minifoci Bajnokok Ligájában.

Az Európai Minifutball Szövetség (EMF) 2023-ban Nagyváradon szervezi meg az EMF Bajnokok Ligáját szeptember 06-10. között. Ezen versenyre hazánk – előreláthatólag – kettő csapatot delegálhat. Az Európai Minifutball Szövetség (EMF) 2023-ban a bulgáriai Sunny Beach-en szervezi meg az EURO CUP-ot, szeptember 13-17 között, melyre további 1-3 csapatot delegálhat Magyarország.

A VID FINAL4 eredményei:

VID FINAL4 Elődöntő

11.00: Chicago – SZPCDSE-ECECE 1-3

Gólszerzők: Koppermann R. (8.), illetve Fischer Zs. (22.), Dunai A. (38., 39.)

VID FINAL4 Elődöntő

12.00: Airnergy FC – PFF Szántó 2-2, - büntetők után 5-6

Gólszerzők: Sztojka M. (13.), Dévényi D. (39.) ill. Székely D. (26., 28.)

VID FINAL4 Bronzmérkőzés

14.30: Chicago – Airnergy FC 2-5

Gólszerzők: Koppermann R. (5.), Dévényi D. (12., öngól), ill. Sztojka M. (3., 20.), Menougong (6.), Roni (18.), Torda P. (30., öngól),

VID FINAL4 Döntő

16.00: PFF Szántó – SZPCDSE-ECECE 2-2 - büntetők után 5-6

Gólszerzők: Bozsó L. (2.), Mészáros D. (33.), illetve Dunai A. (7.), Fischer Zs. (36.)

A VID FINAL4 végeredménye:

1. SZPCDSE-ECECE

2. PFF Szántó

3. Airnergy

4. Chicago