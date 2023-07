A fináléra a regionális akadémiai kupákon szerezhettek kvótákat a fiatalok. Ezeknek az is célja, hogy erősítse az akadémiákon belül a tagszervezetek közötti összetartást, és lehetőséget nyújtson az egyesületek által közös a csapathajók összeállítására, amely fontos a gyermekek sokrétű szakmai képzése szempontjából. A csapathajós összeállítások során a versenyzők, az edzők és a klubok is jobban megismerik egymást. A jövőbeli válogatókra egyfajta együttműködési rendszer alakulhat ki közöttük. A Magyar Kupa döntőjében hetvenkilenc klub képviseltette magát több mint ezer versenyzővel, Fadd-Domboriban összesen 118 futamot rendeztek.

A versenyen a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület az éremtáblázaton a kilencedik helyen végzett, két arany-, két ezüst- és három bronzéremmel. Első lett K-2 női kölyök U13-14 500 méteren Katona Réka Sára és a szekszárdi Jámbor Lotti kettőse. Az MK-4 női gyermek U12 2000 méteren Bebők Kitti és Molnár Linda a szekszárdi Rohn Panka és Kercsmár Emma Lujza párossal végzett az élen.

További dobogós eredmények. K-1 női kölyök U14 500 méter: 2. Katona Réka Sára, 3. Bebők Lara. MK-2 női U12 2000 méter: 2. Molnár Linda, Bebők Kitti. K-2 női kölyök U13-14 500 méter: 3. Harnos Hanna, Bebők Lara. K-4 női kölyök U13-14 500 méter: 3. Bebők Lara, Blényesi Luca, Blényesi Réka, valamint Harnos Hanna.

Katona Réka a szekszárdi Jámbor Lottival zárt az élen K-2 U13-14 500-on, a harmadik Bebők Lara, Harnos Hanna párosa lett

Forrás: DKSE

– A versennyel meg vagyok elégedve, bár az egyes miatt kicsit el vagyok keseredve, hogy nem sikerült megvernem Chrudinák Virágot, de a második hely is gyönyörű eredmény. A páros az fantasztikus volt, szerintem teljesen együtt tudtunk mozogni a szél es a hullámok ellenére is – értékelt a két elsőséggel záró Katona Réka Sára a klub közösségi oldalának.

A három bronzot szerző Bebők Lara így értékelte a szereplését: – Ez a kupadöntő nagyon tetszett, minden futamon próbáltam kihozni magamból a maximumot. S úgy érzem, hogy ez nagyjából sikerült is. Sajnos a négyes hajóban ez nem jött össze, nem erre számítottunk, de összességében azért jó versenyt zárhattam.

Molnár Linda (b) és Bebők Kitti a két szekszárdi lánnyal nyert az MK-4 2000 méteren

Forrás: DKSE

A DKSE további eredményei. C-1 női kölyök U13 2000 m: 4. Csernák Lili. K-4 férfi kölyök U13-14 500 m: 4. Kóré Levente, Görbe Dávid (Szekszárd), Zsinkó Milán (Szekszárd), Schein Péter (Szekszárd). C-4 vegyes serdülő U15-U16 500 m: 7. Dohárszki Ábel, Csernák Attila, Szentesi Máté (Kovács Katalin Akadémia), Bereczki Dániel (Kovács Katalin Akadémia). K-4 női serdülő U15-U16 500 m: 8. Dolezsál Zsófia, Mohács Karolina, Bajusz Lídia, Gorján Regina (Szekszárd). MK-4 női kölyök U13 2000 m: 11. Mészáros Mira, Víg Ajna (Paks), Révész Boglárka (Pécs), Hornai Georgina (Dunavecse). MK-4 férfi gyermek U12 2000 m: 13. Kovács Milán, Császi András (Kaposvár), Sallai Bálint (Pécs), Dombai Bertold (Kanizsa). MK-4 férfi kölyök U13 2000 m: 13. Varga Dominik, Mészáros Kada (Szekszárd), Hild Ádám (Szekszárd), Sallai Péter (Tolna). MK-1 férfi kölyök U13 2000 m: 25. Varga Dominik. MK-1 férfi gyermek U11 2000 m: 29. Dencsik-Fuchs Heimdall. MK-1 férfi gyermek U12 2000 m: 34.hely Kovács Milán. MK-1 női kölyök U13 2000 m: 34. Mészáros Mira. MK-1 férfi gyermek U10: 36. Kovács Dusán.

A Rácalmási Sportegyesület küldöttsége három dobogós hellyel térhetett haza. C-1 női kölyök U14 500 méteren ezüst­érmet szerzett Poszpischil Luca. C-2 férfi serdülő U15-16 500 méteren harmadik lett Poszpischil Lőrinc és Nagy Roland, és a C-4 vegyes serdülő U15-16 500 méteres csapathajó tagjaként is harmadik hellyel gazdagodtak. További eredmények. C-2 női kölyök U13-14 500 m: 5. Partizer Maja, Poszpischil Luca. C1 férfi serdülő U16 1000 m: 6. Nagy Roland, 7. Poszpischil Lőrinc.

A Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület két dobogós helyezéssel zárta a Magyar Kupát. MC-1 lány gyermek U10-11 2000 méteren Futó Dorka másodikként ért célba. A Szabó András Zotmund, Viczai János, Bakcsi Zalán, valamint Futó Dorka alkotta PC-4 vegyes gyermek U10-11 egység 2000 méteren szerzett bronz­érmet.

A dunaföldvári klubból Futó Dorka érte el a legjobb eredményt második helyével

Forrás: DKKE

További eredményeik. MC-1 férfi U10-11 2000 m: 5. Szabó András Zotmund. MC-1 női U12 női 2000 m: 7. Nikl Rebeka. C-2 férfi U13-14 500 m: 7. Nikl Olivér, Futó Máté. C-1 női U13 2000 m: 9. Kövesdi Kata. MC-1 férfi U10-11 2000 m: 9. Viczai János, 11.: Bakcsi Zalán. MC1 férfi gyermek U12 2000 m: 17. Lajkó Ferenc, 20. Jákli Péter. PC-4 vegyes gyermek U12 2000 m: 11. Nikl Rebeka, Jákli Péter, Lajkó Ferenc, Orbán László (Atomerőmű).