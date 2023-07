Ismét óriási mezőny gyűlik össze a legendás Maty-éri pályán, a négy nap során 88 tagszervezet több mint 1700 versenyzője száll vízre, köztük lesznek a Dunaújvárosi KSE képviselői minden korosztályban, a fiataloknál pedig a Rácalmás SE és a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület képviselői is.

Molnár Gergellyel, a DKSE edzőjével a szerdai indulásuk előtt beszélgettünk, aki elmondta, a felnőtt magyar bajnokságnak már úgy vágnak neki a versenyzők, hogy az olimpiai kvalifikációs világbajnoki válogatók lezárultak.

Így már eldőlt, hogy Fekete Ádám nem a szezon elején hosszú kényszerpihenőre ítélt Hajdu Jonatánnal, hanem a helyére beugró Korisánszky Dáviddal indulhat a világbajnokságon C-2 500 méteren.

– Korábban több mindenről volt szó, arról is, hogy Hajdu felépülése után kap lehetőséget. Azonban az első válogató után a hazai világkupát – ami a második válogatónak számított – is megnyerte az új páros. Aztán Dávidot érte egy sérülés, ezért indult Hajdu az Európa Játékokon Feketével, a negyedik helyük szerintem nagy eredmény. Ennek ellenére ez a teljesítmény nem volt elég, külön válogatót pedig nem írtak már ki. Most itt tartunk, a magyar bajnokság szépíthet a dolgokon, sajnos az év eleji komoly betegség és teljes leállás rányomja a bélyegét Hajdu esztendejére. Azonban a németországi vb-n így is ott lehet, mert Slihoczki Ádámmal együtt bekerültek az ötszáz négyesbe – mondta.

Molnár megjegyezte, egy esetleges betegség, sérülés esetén kerülhet vissza Hajdu Fekete mellé a vb-re, azonban az olimpiáról még nem kell lemondania. Ugyanis elsősorban a kvótát kell megszerezni augusztusban, ami nem névre, hanem az országnak szól.

– Most az ob-n arra jó lehetősége lesz Jonatánnak, hogy bizonyítson, amiben tud, minden számban elindul, hiszen a legjobb edzés a verseny. Párosban Slihoczki lesz a társa. A felnőttcsapatot ők képviselik, illetve Éberhardt Richárd szerepel még itt – tette hozzá.

Ami az elvárásokat illeti, a szakember mindenképpen dobogós, érmes helyeket vár Hajdutól és Slihoczkitól. A felnőttek szombaton végeznek, majd péntektől vasárnapig a gyermek és kölyök versenyt rendezik.

Az utánpótlás-mezőnyben Árva Csanád, Bebők Kitti, Bebők Lara, Blényesi Luca, Bocskai Olivér, Csernák Lili, Csizmadia Kira, Éberhardt Martin, Harnos Hanna, Jankó Kristóf, Katona Réka, Kóré Levente, Kovács Dusán, Láng Rege, Máté Annabell, Mészáros Enikő, Molnár Linda, Molnár Panna, Nagy Máté, Slihoczki Vince és Vincze Fanni szerepel majd az előzetes nevezések alapján. Itt a Rácalmás SE és a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület fiataljai is rajthoz állnak.