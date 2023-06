Ezt a nem szokványos versenyt azért is várták a lányok nagy izgalommal, mert a különleges helyszínen kicsit ki tudtak szakadni a hétköznapokból. A DFVE nem teljes csapattal utazott el Mihók Attila vezetésével, ugyanis többen igazoltan hiányoztak. Garda Krisztina, valamint Mahieu Geraldine a magyar válogatottal vesz részt edzőtáborban, amíg az utánpótlás-bajnokságok végjátékai most zárultak. Így az ifjúságiaknál szerepelt, a felnőtteknél is már számításba vett játékosok itthon maradtak, például Kardos Laura, Kardos Dominika, vagy Jonkl Csenge.

A Marokkóban töltött egy hét alatt az említett nemzetközi seregszemlére – ahol férfi és női csapatok is megmérkőztek egymással – érkeztek a helyi csapatokon kívül Spanyolországból, Tunéziából, Belgiumból, Kanadából, Franciaországból és Magyarországból. A DFVE a francia Toulon Waterpolo csapatával játszott három mérkőzést, s mindegyik alkalommal magabiztos sikerrel zárt a dunaújvárosi együttes, így e csapat emelhette magasba a győztesnek járó kupát.

A magyar nagykövetségen is fogadták a dunaújvárosi küldöttséget

Forrás: DFVE

A torna mellett azért jutott idő a kikapcsolódásra is, többek között a küldöttséget fogadta Tromler Miklós, Magyarország rabati nagykövete – a szervezésben is részt vettek a minisztérium és marokkói úszószövetség mellett –, aki a DFVE kijutásában is segédkezett. A tervek szerint a csapat vasárnap este indult haza, de csak hétfőn érkezik majd vissza Magyarországra.

Ob I/B elődöntő lesz szerdán itthon

A DFVE indított csapatot a másodosztályú bajnokságban is, ezáltal a fiatalok még több tapasztalatot és rutint szerezhetnek. A csapat hibátlan mérleggel, hatból hat győzelemmel megnyerte csoportját, így a másik ág másodikjával a Polo SC-vel találkozik az elődöntőben, amit szerdán 19 órakor Dunaújvárosban rendeznek meg.