A 181 cm magas Svars a múlt esztendőben érkezett a klubhoz az Olimp Riga csapatától. Korábban megfordult a város több egyesületében is, folyamatos szereplője volt az orosz bázisú MHL és a lett bajnokságnak, ezen felül hat mérkőzés erejéig még a KHL világába is betekinthetett a Dinamo Riga játékosaként.

Dunaújvárosban gyorsan megkedvelték a halk szavú bekket, aki remek korcsolyázótechnikájával, valamint nyugodt megmozdulásaival vétette többször is észre magát a szezonban.

A 2022/23-as statisztikájában huszonkilenc plusz nyolc mérkőzésen összesen tizenhárom pont szerepel. Azonban ő is az a játékos, akinek tudása leginkább a védőharmadban mutatkozott meg, és így segítette az Acélbikákat a minél jobb helyezés eléréséhez. Pauls tehát marad és megkezdi második DAB-os szezonját.