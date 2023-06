„René egyike volt azon játékosoknak, akiket célunk volt az előző szezon előtt visszacsábítani szülővárosa csapatába. Dunaújvárosban született, itt is nevelkedett közöttünk. Korábban megfordult a Ferencvárosban, Debrecenben, a Vasasban és a Győrben is, de a legutóbbi szezont már újra újvárosi színekben küzdötte végig. Nagy szerepe volt abban, hogy a legutóbbi Erste Ligát a playoff-ban fejezhettük be. 36+8 mérkőzésen léphetett jégre, ez idő alatt öt pontot gyűjtött, de az ő teljesítményét nem a gólok és a passzok határozták meg. Stabil, megbízható, sokat bíró védőként vette ki a részét a csapat sikereiből és örülünk annak is, hogy ez a sorozat most nem szakad meg. Léránt René velünk marad és továbbra is csapatunkban folytatja pályafutását, ráadásul edzői karrierjének első szárnycsapásait is az Acélbikáknál teszi meg, ugyanis ő lett U14-es utánpótlás csapatunk vezetőedzője is.” – olvasható a közleményben.