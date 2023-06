Kovács-Seres Hunor, a DKSE ifjúsági világbajnok úszója tartalékként utazhat a Japánban rendezett felnőtt világbajnokságra a nyíltvízi csapattal. Ezt a május végi, portugáliai világkupa futamon elért eredményével szerezte meg, ahol a már biztos vb-induló Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf után a legjobb magyarként a tizenharmadik helyen végzett. Mivel Fukuokában nem rendeznek 25 km-es futamot, így csak két férfi és két női versenyzővel indulunk.

Az idei vk-sorozat minden állomásán váltóversenyt is rendeznek, a vb-válogató miatt olyan létszámú magyar delegáció volt ott Setubalban, hogy két stafétánk is starthoz állhatott. Söpörtek is: az első aranyérmes lett, a második pedig, amelyben Kovács-Seres Hunor mellett Olasz Anna, Rohács Réka és Kalmár Ákos kapott helyet, harmadikként jött be, megelőzve a franciákat, a portugálokat és a japánokat is. A szabályok értelmében ez csak virtuális bronzot jelentett, mivel egy nemzetből csak a jobbik négyest díjazták.

A hétvégén megrendezett Sopron Open után Sós Csaba szövetségi kapitány, valamint az utánpótlás-csapatokat irányító vezetőedző, Krajnyák György szerdán véglegesítette a nyári világversenyekre utazó csapatokat. A már említett felnőtt lehetőség mellett Kovács-Seres Hunor a junior Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott keretben is helyet kapott.