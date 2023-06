A sorozat várnai állomása után, ahol a teljes női csapatot a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület tagjai alkották, ezúttal Izraelben mások kaptak bizonyítási lehetőséget, a DKSE-ből most Makai Lilla, aki három szeren indult. Elsőként a fele­más korlát nyolcas fináléjába jutott be, méghozzá negyedikként. Majd pedig a pénteki selejtezők után gerendán is finalista lett a hetedik legmagasabb pontszámmal, talajon viszont nem sikerült a döntőbe jutnia.

– Három vk-n indulnak a legjobbjaink, még Eszék lesz versenyhelyszín. Örömteli, hogy ilyen szép számmal vannak döntős helyezések, de itt nem is annyira az eredmény számít. Ez a sorozat már a vb-re való felkészülés. A lényeg, hogy minél többet versenyezzenek – idézte a szövetség tájékoztatója Altorjai Sándort, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát.

Ami a szombati napot illeti, Bácskay Csenge két döntőben szerepelt. Ugrásban ezüstérmes lett, a felemás korlát fináléjában pedig gondjai akadtak, de nemcsak neki, hanem Makai Lillának is, aki végül a nyolcadik helyen fejezte be a küzdelmeket.

– Örülök, hogy sikerült felkészülnöm, az idő rövidsége ellenére. Amerikai tanulmányaim miatt nem jutott annyi idő a vk-ra való hangolódásra, de végül összejött ugrásban az a 13,150 pont a döntőben, ez most egy ezüstre elég volt. Felemás korláton sajnos a szer meglazult, mivel a második csoportban voltunk, ez pedig gondot okozott. Ott hetedik lettem – idézte Bácskay Csengét a szövetség hírlevele.

Vasárnap aztán Makai Lilla a hetedik lett gerendán, miután 11.267 pontot kapott gyakorlatára.