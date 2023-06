Dunaújváros – A szezon elején volt egy olyan álmunk, hogy a bajnokság végén majd az Extraligába kerülésért játszunk. A csapat alkalmasnak tűnt, hogy az aranyéremért harcoljon. Sajnos év közben voltak olyan problémák, amik visszavetették az együttes teljesítményét. Tudtunk extrákat hozni, mint például a Szeged legyőzése, amely megnyerte az alapszakaszt – kezdte a beszélgetést Tomanóczy.

– Emellett minden élcsapattól tudtunk elvenni mérkőzéseket. Az elődöntőben azonban megsérült a kubai légiósunk, Raidel, majd egy héttel később kidőlt a sorból Laczi Dominik is, akik alapemberek voltak. Így átértékeltük a helyzetünket, ettől kezdve már a csapatot az U20-as döntőre készítettük fel. A bronzéremért folytatott párharc első találkozóján egy U20-as csapattal tudtunk nyerni Dágon, ami úgy gondolom, óriási fegyvertény volt. Utána azonban zsinórban háromszor kikaptunk, ami végül is a papírforma volt. Összességében ez az NB I-es év eléggé hektikus volt. Télen nagyon nehéz volt 10-12 Celsius-fokos teremben tréningezni. Ez megviselte a játékosok szervezetét, idegrendszerét. Volt olyan, hogy a nem megfelelő hőmérséklet miatt elmaradt mérkőzésünk is, melyet egy későbbi időpontban kellett lejátszanunk. Összességében le a kalappal a csapat előtt, mert edzettek késő este, kora reggel, ami után mentek iskolába. Tehát ezek tükrében értékeljük az együttes idei produkcióját – kezdte.

– Miként értékeli egyénileg a játékosok teljesítményét?

– Mindenféleképpen külön kell venni a légiósokat, akik profik voltak. Az ukrán Pavljuk nagyon jó játékos, aki, mint egy gép, játszotta végig a bajnoki évet. Becsülöm érte, hogy a fiatalok számára az edzésen és a mérkőzéseken is példakép volt. A kubai Raidellel már nehezebb volt a kommunikáció. Ő egy kicsit csendesebb, visszahúzódóbb volt, de aki akart, az tanulhatott tőle. Bohdan kevesebb játéklehetőséget kapott, mert a versenykiírás szerint az NB I-ben egyszerre csak két külföldi lehetett a küzdőtéren. Amikor azonban pályára került, kihozta magából a maximumot. A feladó posztot odaadtuk a tizenhét éves Tóth Kristófnak, aki hullámzó teljesítményt nyújtott, amin a kora miatt nem is lehet csodálkozni. Voltak vitáink a mérkőzések közben, de ezeket később mindig meg tudtuk beszélni. A végére viszont taktikailag felnőtt a feladathoz. A liberó szerepkörében Béres Mátyás és Kuti Márk szerepelt, akik jól kiegészítették egymást. Center poszton viszonylag sokan voltunk, így sokat kellett variálni. Megpróbáltam mindig a legjobb formában lévőket pályára küldeni. A nyitás-fogadó pozícióban Laczi Dominik, Göczi Dániel és a tizenhat éves Szalai Kristóf szerepelt. Utóbbi fejlődött a legtöbbet, nem véletlen, hogy meghívást kapott a felnőttválogatott tizenhatos keretébe is. A csapat többi tagja is becsülettel tette a dolgát. Talán az egyetlen negatívum az volt, hogy a tavalyi korosztályos sikerek után néha nagyobb volt a „mellény” a kelleténél, ami megmutatkozott az edzésmunkában, és okozott néhány vereséget is.

– Miként tervezik a folytatást?

– A bajnokság alapszakaszát együtt kezdi majd a mostani Extraliga és az NB I. mezőnye, majd az ott elért eredmények alapján válik ketté a mezőny. Erre a költségvetésünk rendelkezésre áll. A szokások szerint lesznek távozóink, hiszen a tehetségeinket csábítják a tehetősebb egyesületek, így megint fiatalokkal kiegészülve vágunk neki a bajnokságnak. A légiósok közül Pavljuk és Raidel már távozott, Bohdan sorsa egyelőre bizonytalan.