Hadzinikolic már az első időszakokban a szurkolók nagy kedvencévé vált. A múlt évi Erste Liga-szezonban harmincnégy alapszakasz- és nyolc rájátszásmérkőzésen állt a DAB rendelkezésére, ezeken összesen negyvenhárom pontot szerzett, ráadásul a legeredményesebb játékosnak járó aranysisakot is ő viselhette a play-off sorozatában.

A következő bejelentés szerint továbbra is a dunaújvárosi csapat kötelékébe fog tartozni Dézsi Bence, aki az elmúlt szezon előtt érkezett az Acélbikákhoz. A Fehérvárnál nevelkedett csatár a Titánok soraiban vált felnőttjátékossá, és kóstolt bele az első osztály hangulatába. A Duna-partra viszont már Győrből vezetett az útja, 2022-ben csatlakozott a Niko Eronen vezette dunaújvárosi alakulathoz, ahol legutóbb harminchat alapszakasz- és nyolc rájátszásbeli mérkőzésen állt rendelkezésre. Ez idő alatt huszonegy pontot sikerült begyűjtenie.

– Nagyon boldog vagyok, hogy Dézsi idén is csatlakozott hozzánk. Az elmúlt szezont is jól zárta, de most már tudom, hogy idén nagyobbak az elvárásai mind magával, mind pedig a csapattal szemben is. Már most igen keményen dolgozik, így kíváncsi vagyok, hogy ez mire lesz elég az új idényben – idézte Niko Eronen vezetőedzőt a klub közleménye.

Kedden este pedig új igazolást jelentett be a DAB közösségi oldalán, egy újabb finn játékossal bővül az Acélbikák kerete. A 26 éves, tamperei születésű Elias Elomaa érkezik. Fiatal éveit az Ilves, a Koovee és a Tappara korosztályos csapataiban töltötte, majd a Jokipojat és a Koovee támadójaként már a felnőttcsapat tagjaként, a mestisben, azaz a másodosztályban is számítottak rá. 2021-ben a Peliitatba igazolt, ahol negyvenkilenc alapszakasz- és tíz rájátszásbeli mérkőzésen összesen harmincegy pontig jutott. 2022-ben áttette székhelyét Lengyelországba, ahol a KH Torunhoz igazolt. Legutóbbi szezonjában negyven találkozón szerepelt. Ez idő alatt tizenegy gólt és huszonkét gólpasszt jegyzett, ezzel csapata egyik legjobbjának számított. Agilis, mindenre elszánt, gyors játékos, aki a pálya bármely zónájában feltalálja magát.