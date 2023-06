A pénteki elődöntőben a Fraditól kapott ki két góllal Zubai Gábor csapata, így szombaton a másik vesztessel, a Debrecennel játszottak a bronzéremért a lányok.

DKKA–DVSC 27–28 (11–15)

Bartók – Agócs 6 (2), Kovács 4, Gajdos 3, Graffy 1, Sztanó 2, Kövecses. Csere: Bakos (kapus), Dobos 2 (2), Varjas 2, Marik 5, Korozmán, Konyecsni 1, Varga, Papp, Balogh 1.

Hasonlóan alakult az első játékrész, mint a Fradi ellen: a Kohász kezdett jobban, a félidő derekáig vezetett, ekkor azonban többet hibázott, kimaradtak a helyzetek, így a Loki fordított, és ők mehettek előnnyel a szünetre.

A fordulást követően is az ellenfélé volt az első tíz perc, 15–21-nél félő volt, hogy elmegy a meccs. Azonban a csapatot nem ilyen fából faragták, nagyot küzdve fokozatosan csökkentette hátrányát, az 52. percben Marik góljával egyre zárkózott a DKKA, 22–23. Sőt, Bartók védése után az egyenlítésért is támadhatott a csapat, ám kimaradt a helyzet. Az utolsó öt percre fordulva is csak mínusz egy volt a Kohász hátránya, ami aztán háromra hízott, 25–28. Az utolsó három percre viszont a Debrecen gólképtelenné vált, Agócs hetesből szerzett találatot, majd negyven másodperccel a dudaszó előtt Gajdos egy pazar bejátszás után egyre faragta a hátrányt. A Debrecen a maradék időben lassan szőtte támadását, majd két másodperccel a vége előtt passzív miatt elvették tőlük a bírók a labdát. Ez viszont már kevés volt arra, hogy lövésig jussanak a lányok, akik a dudaszó után a földre rogyva szomorkodtak, volt, aki könnyeit törölgette, amíg az ellenfél örömtáncot járhatott.

Zubai Gábor az esemény végén így fogalmazott: – Igazából köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, hogy itt lehettünk! A lányoknak pedig azt, megtanítottátok nekem, hogy vesztes mérkőzések után is győztesek lehetünk. Bebizonyítottuk azt, hogy egymást támogatva és a nehéz helyzetekben segítve, egy irányba húzva, igenis van dunaújvárosi kézilabda, és lesz is. Oda került a DKKA utánpótlása, ahol a helye van a jövőben is!

Az aranyérmet a Kohász előtt az alapszakasz nyugati csoportját megnyerő Nemzeti Kézilabda Akadémia szerezte meg, miután 26–21-re nyert a fináléban a Ferencváros ellen.