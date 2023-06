Hüttner Csaba szövetségi kapitány tizenkilenc versenyzővel vág neki a szerdán kezdődő multisport eseménynek. A versenyen a pálya adottságai miatt csak 200 és 500 méteres számokban rendeznek futamokat.

A dunaújvárosi kenus számára nagyon rosszul alakult az elmúlt időszak, hiszen komoly betegsége miatt több hetes, teljes kényszerpihenőre ítélték az orvosok. Aztán fokozatosan kezdhette el ismét a munkát, az első idei versenye a most végetért második válogató volt Szegeden, ahol C-1 200 méteren győzött, C-2 1000-en Slihoczki Ádámmal ezüstérmet szerzett, C-1 500-on pedig negyedikként zárt.

Pető Zsolt, a szakosztály elnöke lapunknak elmondta, Jonatánnak március közepétől május közepéig kellett leállnia, ezt követően viszont szélsebességgel fejlődött, hétről hétre jobb formába lendül, minden eredménye rendben van, így terhelhető. – Az idő most nekünk dolgozik, és Jonatán is nagyon elszánt a munkában. Szerintem egy hónap múlva már ereje teljében lesz, sőt, ez magasabb szinten lesz, mint a tavalyi, rengeteget dolgozott télen és tavasszal. A formáját látta a szövetségi kapitány a válogatón, és azt is, jó állapotban van. Ez az egyik ok, hogy ő mehet kettesben régi párjával, Fekete Ádámmal. Utóbbi kényszerűségből Korisánszky Dáviddal indult az első válogatón, amit megnyertek. Ezzel kijutottak a szegedi világkupára, ahol bravúrral szereztek elsőséget. Ezt követően felmerült, ez a páros maradjon együtt, de a következő, gyengébb világkupán már csak nyolcadikak lettek. Ezt követően Korisán­szky kezét baleset érte, ezért versenyezni sem tudott. Hüttner kapitány ettől függetlenül azt kommunikálta, a kvótaszerző vb-n a Hajdu, Fekete párosra számít, most előbb jött a lehetőség, az Európa Játékokon letesztelhetik magukat. Ami a hazai válogatót illeti, Hajdu abszolút fair player, mert a DKSE egyetértésével és támogatásával kifejezetten felajánlotta a kapitánynak, ha szeretnék, a vb előtt odaáll bármilyen megmérettetéshez egyesben vagy párosban, hogy kiderüljön, ki van jobb állapotban, Korisánszky vagy ő. Szerintem sokat nyom majd a latban az Európa Játékok, de rajtunk nem múlik, mindig a nemzeti érdek az első, csak aztán követi a klubé és a versenyzőé – mondta.

Lengyelországban ötkarikás kvótát nem lehet szerezni, így mindenki a vb-re hegyezi ki majd magát, fel lehet mérni, ki, hol tart. – Nagyon örülnék neki, ha párosban az ötödik-hetedik helyet elérnék jelenlegi formájuk alapján, ennél jobb szereplés nekem meglepetés lenne. Egyesben örülni fogok, ha döntőbe jut, mert a kétszázra, ami nem hangsúlyos szám, egyáltalán nem szokott készülni, „emlékezetből” megy – nyilatkozta az elnök a várakozásairól.

Tizenkét sportágban egyben Eb is lesz

29 sportágban, illetve szakágban rendeznek versenyeket, tizenkettőben pedig egyben Európa-bajnokságra kerül sor az EJ-n, amelyet keddtől jövő vasárnapig rendeznek Krakkóban és a környező régióban. Tíz sportágban közvetlen olimpiai kvótákat, ezekkel részben átfedésben 18-ban kvótához szükséges pontokat lehet szerezni, ezek a kvalifikációba számítanak majd bele. A közvetlenül begyűjthető kvóták tekintetében magyar szempontból az ökölvívás és a sportlövészet emelkedik ki. Jelentős mennyiségű kvalifikációs hely kel el öttusában is, de itt egy nemzetből nemenként csak egy gyűjthető be. A kis-lengyelországi régióba 219 magyar versenyző utazik, az Európa Játékok megnyitóját szerdán tartják, a magyar zászlót Varga Ádám olimpiai ezüstérmes kajakos és Madarász Dóra Eb-bronzérmes asztaliteniszező viszi majd.