Mátét nem engedték be az országba

A magyar szövetség közleménye szerint Máté Zsuzsanna nem léphetett be az Egyesült Államokba. A Fradi játékosa Felvidéken született, igaz, magyar útlevéllel játszott mindig is, azonban az amerikai könnyített vízumhoz a születési helynek megfelelő kell. Máté így életében először csináltatott egy szlovákot, amit kihoztak utána Olaszországba, ám hiába ment be azzal a kérelem, az amerikaiak indoklás nélkül elutasították. Mindez már a túra kanadai részén derült ki, oda simán megkapta az engedélyt. – Felháborítónak tartom, hogy egy sportoló nem szerepelhet egy világversenyen mondvacsinált okokból. Kíváncsi vagyok, mi történt volna, ha egy amerikai pólós nem kap vízumot a tavalyi budapesti vébére – nyilatkozta Bíró Attila.